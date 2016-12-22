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Клепач назвал смыслом Северного широтного хода вывоз СПГ и пугание оленей
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Клепач назвал смыслом Северного широтного хода вывоз СПГ и пугание оленей
Экономика, 12:46
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Клепач назвал смыслом Северного широтного хода вывоз СПГ и пугание оленей
Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач отмечает, что деньги, которые «Газпром» и РЖД инвестируют в строительство Северного широтного хода, собраны с других регионов России
Андрей Клепач (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший замглавы Минэкономразвития, а ныне главный экономист и заместитель главы правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач подверг критике проект строительства Северного широтного хода — железной дороги, которая должна связать Ямал с Уралом и северо-западными регионами России.

«Проект Северного широтного хода... Окромя вывоза сжиженного газа и пугания оленей, на людях это никак не скажется. Скорее, даже наоборот. Деньги, которые туда «Газпром» и РЖД инвестируют, собраны с других регионов», — сказал Клепач, выступая на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» (цитата по «РИА Новости»).

Северный широтный ход (СШХ) должен пройти по маршруту Обская — Салехард — Надым, а также обеспечить связь транспортной системы России с Северным морским путем (СМП) через порт Сабетта. Стоимость участка железной дороги от станции Бованенково до Сабетты (170 км) оценивается в 113–115 млрд руб., общая стоимость СШХ — до 260 млрд руб.

В мае 2018 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов и глава РЖД Олег Белозеров приняли участие в прошедшей в Салехарде церемонии закладки капсулы в честь начала строительства моста через Обь, который должен связать Салехард со станцией Лабытнанги и стать ключевым элементом СШХ. «Это действительно проект, который преобразует большую часть нашей России», — заявил тогда Соколов.

Однако реальное строительство моста до сих пор не началось. В августе врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов (был избран губернатором в сентябре) на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что строительство моста через Обь планируется начать «этой зимой».

«Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время», — сказал тогда Артюхов.

Сам Путин ранее говорил, что Северный широтный ход «сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути».

В октябре 2018 года газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что заявки на конкурс по предоставлению необходимого для строительства основной части железной дороги кредита в 97 млрд руб. подали Сбербанк, ВТБ и синдикат банков с участием ВТБ, ​ВЭБа, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Газпромбанка. Позднее издание сообщило, что дорогу Бованенково — Сабетта планируют передать на федеральный уровень, власти подпишут концессионное соглашение с «Газпромом» (или его «дочкой» «Газпромтрансом») и РЖД, а сам проект подстрахуют из федерального бюджета.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Андрей Клепач , Северный широтный ход
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