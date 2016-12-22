СМИ выяснили план финансирования самой северной в России железной дороги

Строительством участка железной дороги до порта Сабетта займутся «Газпром» и РЖД, также предложение получил «Новатэк», пишут «Ведомости». Проект оценивается в более чем 100 млрд руб.

Самую северную в России железную дорогу Бованенково — Сабетта (участок в 170 км) планируют передать на федеральный уровень, власти подпишут концессионное соглашение с «Газпромом» (или его «дочкой» «Газпромтрансом») и РЖД, проект подстрахуют из федерального бюджета, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника и трех участников переговоров.

Также предложение поучаствовать в проекте получил НОВАТЭК, но согласие от компании пока не получено.

В «Газпроме» отказались предоставить РБК комментарий.

По информации газеты, проект начали обсуждать в августе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, инициатива исходила из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В августе губернатор региона Дмитрий Артюхов действительно говорил, что проект железной дороги до Сабетты находится в высокой степени проработки. На встрече с президентом Владимиром Путиным он отмечал, что ЯНАО ведет «продуктивный диалог» с «Газпромом» и РЖД.

«Вопрос, получит ли проект федеральные деньги, — даже если в план магистральной инфраструктуры он не включен, его могут добавить», — цитирует газета источника, близкого к Минтрансу. Официальную заявку в правительство консорциум инвесторов может подать в первой половине 2019 года.

Пропускная способность нового участка Северного широтного хода от станции Бованенково до порта Сабетта оценивается в 8-10 млн тонн грузов в год. По информации источника «Ведомостей», дорога обойдется в 113-115 млрд руб. ​