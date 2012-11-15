Принято инвестиционное решение по морской части "Южного потока"

Газпром сообщил о принятии окончательного инвестиционного решения (ОИР) по морской части проекта строительства газопровода "Южный поток". В сообщении газового концерна отмечается, что накануне в Милане (Италия) состоялось заседание совета директоров компании по реализации проекта South Stream Transport. Члены совета директоров, в число которых входят представители ОАО "Газпром" , ENI, EDF и BASF SE, обсудили ключевые вопросы реализации проекта "Южный поток" и приняли окончательное инвестиционное решение по его морской части.

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По словам главы Газпрома Алексея Миллера, решение совета директоров знаменует старт реализации проекта "Южный поток".

Также на заседании была утверждена регистрация компании South Stream Transport B.V. в Амстердаме (Нидерланды). Было отмечено, что проект строительства морского участка газопровода "Южный поток" будет осуществляться в соответствии со сроками и на условиях, утвержденных советом директоров компании в начале 2012г.

Морской участок газопровода "Южный поток" пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина - более 2 км, проектная мощность - 63 млрд куб. м. Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015г. Стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд евро

Для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" в необходимом объеме предполагается расширение газотранспортной системы на территории России: строительство дополнительных 2446 км линейной части и 10 компрессорных станций общей мощностью 1473 МВт. Этот проект получил название "Южный коридор" и будет реализован в два этапа до декабря 2019 года.

Доля участия ОАО "Газпром" в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Напомним, что инвестиционные решения принимаются по каждому отдельному национальному участку "Южного потока". В частности, 13 ноября 2012г. во время рабочего визита в РФ премьер-министра Словении Янез Янши было утверждено окончательное инвестиционное решение по словенскому участку "Южного потока". После подписания документов глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что объем инвестиций в строительство словенского участка Южного потока превысит 1 млрд долл.

А.Миллер также сообщил журналистам, что строительство морского участка "Южного потока" начнется 7 декабря 2012г. Он уточнил, что в настоящее время пока не заключен контракт с трубоукладочной компанией, добавив, что Газпром обсуждал вопросы участия тех компаний, с которыми он уже реализовывал другие проекты.

Напомним также, что 31 октября 2012г. было принято окончательное положительное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода "Южный поток", протяженность которого составит 229 км. Тогда же венгерской стороной было объявлено о том, что газопроводу "Южный поток" на территории Венгрии присвоен статус проекта национального значения.

29 октября Газпром также подписал окончательное инвестиционное решение по "Южному потоку" с Сербией. Тогда сообщалось, что только по предварительным оценкам реализация "Южного потока" создаст в Сербии приблизительно 2 тыс. 200 рабочих мест и привлечет до 1,5 млрд евро прямых инвестиций.