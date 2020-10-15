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Антикризисные меры ,  
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Решетников предложил уйти от понятия «антикризис» из-за новой реальности

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже не кризис, а новая реальность, под которую нужно приспособить бюджет, заявил Решетников
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

России нужно уходить от понятия «антикризис», поскольку кризис стал новой реальностью, под которую нужно адаптировать бюджет и госпрограммы. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр экономического развития Максим Решетников. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента.

«Нам надо уже уходить в риторике от [понятия] «антикризис». Это не кризис уже, это новая реальность. Нам дальше придется в ближайшее время жить в этой реальности. Нам нужно адаптировать весь бюджет, все программы к этой новой реальности», — сказал Решетников.

По его словам, в этом направлении уже проделана «большая работа», однако она еще не завершена и будет продолжена, поскольку президент поставил новые стратегические задачи.

Решетников отметил, что самые серьезные меры, которые предусмотрены в бюджете на 2021 год, — это снижение налогов для малых и средних предприятий (МСП). «Это то, что привело к достаточно большим выпадающим доходам наших социальных фондов и потребовало компенсации, и поэтому эта компенсация заложена», — сказал министр.

Счетная палата оценила глубину падения экономики сильнее правительства
Экономика
Фото:Jason Alden / Bloomberg

В конце апреля правительство заявило о выделении средств для поддержки экономики и доходов граждан во время пандемии и подготовке двух пакетов специальных мер. Среди них было увеличение до уровня МРОТ пособия по безработице на три месяца для тех, кто был уволен и встал на учет после 1 марта; дополнительные выплаты на каждого ребенка, родители которого признаны безработными; освобождение бизнеса от выплат процентов по кредитам, введение отсрочки по всем налогам (кроме НДС) для МСП.

По состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн руб., сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает «РИА Новости». Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, считает, что государство могло выделить больше средств на поддержку граждан и бизнеса, например «расширить программы поддержки бедного населения», чтобы не росла его доля, написал он 18 сентября в колонке для РБК.

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В Кремле заявили, что вводить новые меры поддержки бизнеса нет необходимости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помощь, о которой правительство объявило весной, была оказана на фоне другой ситуации в экономике. Сейчас же все отрасли работают, отметил он.

В то же время Песков добавил, что сокращать поддержку МСП не стоит. Малые и средние предприятия — одна из основных составляющих российской экономики, и они сильно пострадали во время кризиса, вызванного пандемией, сказал он.

Автор
Виктория Полякова
Максим Решетников Минэкономразвития
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