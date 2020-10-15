Решетников предложил уйти от понятия «антикризис» из-за новой реальности

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже не кризис, а новая реальность, под которую нужно приспособить бюджет, заявил Решетников

Максим Решетников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

России нужно уходить от понятия «антикризис», поскольку кризис стал новой реальностью, под которую нужно адаптировать бюджет и госпрограммы. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр экономического развития Максим Решетников. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты парламента.

«Нам надо уже уходить в риторике от [понятия] «антикризис». Это не кризис уже, это новая реальность. Нам дальше придется в ближайшее время жить в этой реальности. Нам нужно адаптировать весь бюджет, все программы к этой новой реальности», — сказал Решетников.

По его словам, в этом направлении уже проделана «большая работа», однако она еще не завершена и будет продолжена, поскольку президент поставил новые стратегические задачи.

Решетников отметил, что самые серьезные меры, которые предусмотрены в бюджете на 2021 год, — это снижение налогов для малых и средних предприятий (МСП). «Это то, что привело к достаточно большим выпадающим доходам наших социальных фондов и потребовало компенсации, и поэтому эта компенсация заложена», — сказал министр.