Правительство выбрало подрядчика строительства атомных ледоколов «Лидер»

Этой работой, как и сообщал ранее РБК, займется судоверфь «Роснефти» — дальневосточный комплекс «Звезда». В общей сложности будет построено три атомных ледокола этого проекта

Макет ​атомного ледокола типа «Лидер» (Фото: iceberg.sp.ru)

В правительстве окончательно определили исполнителя строительства атомных ледоколов типа «Лидер». Им, как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, станет дальневосточная верфь «Звезда», передает ТАСС. Развитием этого предприятия в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком занимается «Роснефть».

О том, что именно эта верфь построит ледоколы «Лидер», в конце июля сообщал источник «РИА Новости». РБК эту информацию подтвердил собеседник, близкий к одному из членов рабочей группы, которая рассматривала этот вопрос.

«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер», — заявил журналистам Борисов. Теперь в соответствии с указанием главы государства, как заметил вице-премьер, будет подготовлено распоряжение правительства.

Всего, по данным чиновника, дальневосточная судоверфь построит три атомных ледокола. «Звезда» будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом», — заметил Борисов, пояснив, что предприятия будут делать для ледоколов отдельные агрегаты и узлы.

В начале сентября о том, что для строительства ледоколов могут быть использованы мощности «Звезды», говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Среди других потенциальных подрядчиков он также называл Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который исторически занимался строительством атомных судов. Ледокол, как подчеркивал министр, появится в серии как минимум из трех-четырех судов.

О том, что «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке, в конце июля заявлял замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев. В «Звезде», комментируя РБК эту информацию, подчеркивали, что судоверфь располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами, чтобы построить «Лидер». Однако опыта работы в строительстве судов у предприятия пока нет. Ввести первую очередь «Звезды» планируется в 2019 году, вторую — в 2024-м. После полного ввода в эксплуатацию «Звезда», как рассчитывают партнеры, станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники.

Строительство атомного ледокола «Лидер» замминистра экономического развития Александр Цыбульский в прошлом году оценивал примерно в 70 млрд руб.