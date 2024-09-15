Станки, бараны и секс-игрушки: что в России отдают в залог под кредиты

Бизнес и граждане чаще всего из движимого имущества отдают в залог для кредитов автомобили, но среди обеспечения встречаются видеокарты, часы и кольца, животные и даже игрушки для взрослых. Число последних за год выросло на 13%

Фото: Владислав Шатило / РБК

Чаще всего из движимого имущества в качестве залогов для кредитования можно встретить автомобили, но также среди предметов залога имеются картины, ювелирные изделия и драгоценные камни, брендовые вещи, видеокарты и товары из секс-шопов. Число последних в реестре залогов за последний год выросло на 13%, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) за восемь месяцев текущего года (есть у РБК).

В целом за восемь месяцев 2024 года в реестр нотариата внесли 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Рост может быть связан с развитием малого и среднего бизнеса, который в качестве залогов чаще всего оставляет оборудование, а также сельскохозяйственных животных — коров, лошадей, кроликов и т.д.

В результате в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который ведет ФНП, на начало сентября содержалось 20,3 млн записей. Из них более половины залогов (11,6 млн) — это транспортные средства. Число автомобилей, взятых в залог под займы за январь–август 2024 года, оказалось на 64% больше, чем было заложено за аналогичный период прошлого года, отмечают нотариусы. Помимо легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта, в реестре есть записи о снегоходах, лодках, катерах, вертолетах и самолетах. Что касается электрокаров, число существующих записей в реестре о них стало на 20% больше за последний год, за пять лет — в три раза больше, сообщает ФНП.

Радикально за пять лет выросло число заложенных электросамокатов — на сегодняшний день насчитывается 57,6 тыс. записей в реестре, а в 2019 году таких уведомлений было всего 13. За год этот показатель вырос на 80%, констатируют нотариусы.

Что еще можно найти в реестре заложенных предметов

На предметы, отличные от транспортных средств, в реестре, по подсчетам нотариусов, приходится 8,7 млн записей. Так, например, выросло число уведомлений о заложенных видеокартах, необходимых для майнинга криптовалют. По данным ФНП, за пять лет записей о видеокартах стало вдвое больше, теперь их 1,6 тыс. За год прирост составил 13%.

Такими же темпами (на 13% к уровню сентября прошлого года) растет и число обремененных товаров для взрослых. По подсчетам нотариусов, типичных предметов из ассортимента секс-шопов в реестре сейчас насчитывается более 7,6 тыс. — на 68% больше, чем пять лет назад.

Кредитору в качестве залога можно теоретически передать любое движимое или недвижимое имущество. Каждый конкретный банк определяет список того, что может быть передано в залог. В частности, предприниматели могут получать кредиты под залог оборудования на балансе или товаров, находящихся в обороте.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества появился в 2014 году, его ведет ФНП. Главной целью создания реестра являлась защита добросовестных покупателей на вторичном авторынке и пресечение актуальных на тот момент мошеннических схем с продажей уже заложенных машин. Записи в реестр вносят нотариусы на основе информации от залогодержателей и залогодателей. Когда залог прекращается (например, в связи с погашением обязательства), запись из реестра должна быть удалена.

По данным палаты, сейчас в реестре залогов содержатся записи:

о 1,5 млн двигателей;

782,5 тыс. станков;

562,5 тыс. тракторов;

252,6 тыс. комбайнов;

189,1 тыс. котлов;

123,9 тыс. сеялок;

3,1 тыс. турбин.

По словам председателя комитета «Опоры России» по финрынкам Павла Самиева, чаще всего предметом залога у бизнеса выступают оборудование и автомобили, то есть непосредственно объекты, которые используются в деятельности. «Также среди предметов залога может быть какая-то спецтехника, например строительная, если она не в лизинге», — добавляет эксперт. Малый и средний бизнес не часто кредитуется под залог недвижимости, поскольку у них она редко бывает в собственности, напоминает Самиев. Также достаточно распространенной практикой для бизнеса являются поручительства собственников или третьих лиц или поручительства специальных гарантийных фондов, которые как раз и работают для того, чтобы давать обеспечение, если у МСП нет своего залога, отмечает Самиев.

В Корпорации МСП, в свою очередь, не наблюдают роста записей о залогах по кредитам с их поддержкой, сообщил РБК генеральный директор корпорации Александр Исаевич. «Это связано с тем, что мы как раз и предоставляем меры гарантийной поддержки, чтобы либо снизить объемы требуемых залогов, либо вообще получить кредиты без залогов. Предполагаем, что движимое имущество идет в залог в случае небольших сумм кредитования, обычно даже скорее потребительского», — допускает он.

По мнению Исаевича, с учетом существенного спроса на технику и автомобили и связанным с этим спросом ростом цен ликвидность движимого имущества в качестве залога в глазах банков повышается. «Потому что ликвидность залога всегда напрямую связана с тем, насколько легко такой залог реализовать», — поясняет Исаевич.

В реестре содержатся данные и о залогах под кредиты физических лиц, но раздельную статистику ФНП не ведет. Среди предметов, более характерных для частных лиц, в реестре можно увидеть:

свыше 165 тыс. записей о кольцах;

почти 96,5 тыс. уведомлений о бриллиантах и алмазах;

около 29,1 тыс. записей о сапфирах, рубинах, изумрудах;

более 26 тыс. записей о картинах;

более 20 тыс. записей о часах.

Нотариусы отмечают, что в базе данных есть информация о брендовых вещах (например, Chanel, Dior, Gucci), джакузи, ноутбуках, смартфонах и телевизорах. «Число таких уведомлений становится все больше», — констатируют в ФНП. Также, по наблюдениям нотариусов, из года в год из реестра никуда не исчезают олени и сани и растет число загадочных «мешков», содержимое которых неизвестно. «Суммарно подобных предметов залога в реестре насчитывается 18,2 тыс.», — уточняется в материалах палаты. Кроме того, в базе данных можно найти 15,4 тыс. уведомлений о залогах со словом «робот»: за год их стало на 17% больше, а с 2019 года показатель вырос в 2,4 раза, следует из данных ФНП.

Кредитование под залог животных

Нотариусы отмечают, что в реестре всегда можно найти сведения о заложенных сельскохозяйственных животных. Лидеры списка — быки с коровами (свыше 5,5 млн записей). «С 1 сентября 2023 года рост уведомлений по ним составил 5%, а с сентября 2019-го — 61%», — уточнили в ФНП. Почти 1 млн записей приходится на свиней, хотя за прошедший год количество уведомлений о них почти не изменилось.

Также в реестре можно обнаружить 206,8 тыс. уведомлений о залогах овец, баранов и ягнят, 149,3 тыс. записей о лошадях и конях,1,8 тыс. записей о кроликах. Кроме того, для получения кредита фермеры закладывают куриц, петухов и других пернатых. Есть даже записи о домашних питомцах — кошках (58,4 тыс.), собаках (11,6 тыс.), черепахах (около 3 тыс.).

По словам Самиева, ничего необычного в ситуации, когда предметом залога оказываются животные, нет. «Для сельскохозяйственных предприятий животные всегда были предметом залога, если это не лизинг, потому что частично животные для разведения берутся через лизинг», — поясняет эксперт.

В целом рост записей в реестре в 2024 году может быть связан с развитием малого и среднего бизнеса, который активно кредитуется под залог имеющегося имущества, отметили в пресс-службе ФНП. Кроме того, внесение сведений в реестр позволяет защитить права залогодателей и залогодержателей, поэтому в этом заинтересованы участники гражданского оборота, добавили в пресс-службе палаты. «Какого-то тренда на то, что банки стали чаще требовать от малого и среднего бизнеса залоги при кредитовании, в явном виде нет. Рост объема кредитования продолжался до лета этого года, и он требовал большего объема залоговой массы в силу расширения объемов кредитования», — соглашается Самиев.

По словам Исаевича, за семь месяцев 2024 года были предоставлены кредиты на 10,2 трлн руб. для субъектов МСП, при этом за весь 2023 год субъекты МСП получили 15,9 трлн руб. «То есть за семь месяцев 2024 года было выдано 64% от показателей прошлого года, а если учесть тот факт, что пик кредитования обычно приходится на конец года, то можно с высокой долей уверенности утверждать, что показатели кредитования МСП в этом году превысят предыдущие», — прогнозирует глава корпорации.