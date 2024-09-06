Страусы и танцплощадки в залог: «кредитные истории» от участников ВЭФ
Александр Калинин, глава «Опоры России»:
«В 1990-е годы я кредитовался. У меня же не было капитала. Я начинал бизнес в сфере торговли, и мы брали кредиты под 240% годовых. На самом деле это скорее финансовая неграмотность. Я бы сейчас не брал такой кредит. Но в то время пытались бороться с инфляцией и ставку рефинансирования подняли до 200% с лишним. И получилась ловушка: такой высокой ставкой только разогнали инфляцию. Инфляция была 300%. Наверное, половину этих кредитов не вернули предприятия. Я, скажем так, на каком-то этапе остановился и вынужден был просить реструктуризацию. И банки пошли навстречу тогда, у них не было таких как-то жестких нормативов, свобода региональных банков была больше, и некоторые кредиты я реструктурировал на год с остановкой процентной ставки, постепенно рассчитался. А когда я перестал брать кредиты, я сократил число сотрудников с 150 до 50, и оказалось, что все нормально. Подумал — зачем я 100 человек вообще содержал? Самая дорогая статья расходов в бизнесе — это оплата труда, и если повышать производительность труда, то может оказаться, что кредиты и не нужны».
Виталий Мутко, глава «Дом.РФ»:
«У меня не было кредитов. Как-то раз мне отец рассказал, как ему пришлось занимать денег на билет на поезд у соседа. И тот сказал ему: «Леня, вы с женой оба работаете, у вас свой огород, все есть, что же вы не откладываете?!»
Я на всю жизнь запомнил эту историю, поэтому стараюсь планировать свои финансы. У нас в «Дом.РФ» также есть программа финансовой грамотности, мы даже учебник для детей выпустили».
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«Кредитный процесс в «Сбере» настроен на выдачу множества кредитов, и в этом процессе нас больше интересует клиент. Не просто как заемщик средств, а партнер, с которым мы строим долгосрочные отношения, — нам важны его жизнь и бизнес. В частности, интересная характеристика кредита — имущество, которое клиенты предоставляют нам в залог. Например, запомнилось, как наши клиенты предлагали «Сберу» в залог страусов, живые тюльпаны и розы, фигуры динозавров в реальную величину, оборудование для полетов на Луну и даже сельскую танцевальную площадку».
Марина Фытова, исполнительный директор «Лемана ПРО» (бывшая «Леруа Мерлен»):
«В личном плане я очень хорошо отношусь к кредиту. Считаю, что копить — это не самая эффективная стратегия, гораздо лучше взять кредит и максимально быстро его погашать. Мой самый первый кредит был на покупку ноутбука. Мне было 22 года, и это был ноутбук за 40 тыс. руб. — по тем временам огромные деньги. И я очень гордилась тем, что выплатила этот кредит достаточно быстро. Ну и самое главное, что ноутбук мне служил верой и правдой достаточно много лет. Потом у меня были разные типы кредитов — от ипотек до кредитов на свадьбу, это тоже научило меня быть разумной в затратах, брать кредит только на целевые серьезные инвестиции, которые принесут пользу для семьи и бюджета».
Михаил Автухов, заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:
«Вспоминается несколько сделок. Первый крупный кредит, более $100 млн, выданный практически в самом начале работы нашей команды в Совкомбанке в далеком 2015 году компании «Русский алюминий», второй кредит, выданный в 2018 году ГК «Дело» на приобретение Global Ports и консолидацию портовых активов в трех основных морских локациях России: Дальний Восток, Черное и Балтийское моря. И пусть эти кредиты не самые крупные и сложные и уже давно и успешно погашены, эти сделки — важные вехи развития нашего корпоративно-инвестиционного бизнеса, предопределившие развитие экспертизы и сегодняшние достижения команды нашего банка».
Виталий Сергейчук, член правления ВТБ:
«Таких кредитов да и в целом сделок в корпоративно-инвестиционном блоке немало просто потому, что структурирование сложных, интересных сделок — в нашем ДНК. Но почти десять лет назад мы стали финансовым партнером выдающегося для серьезных будней банкира проекта — перинатального центра в Сургуте. Это вообще было наше первое ГЧП в социальной сфере. Когда входили в проект, внимательно анализировали его на предмет востребованности и социальной значимости для региона. Оказалось, что Ханты-Мансийский округ — один из лидеров в демографическом рейтинге. Признаюсь, мы даже отметили рождение первого ребенка в 2021 году — мальчика. С тех пор на свет появилось около 21 тыс. детей. Знаете, от такого теплеет на душе. Сейчас смотрим на другие проекты в медицине. Если говорить о тенденции, то самым запоминающимся из новейшей истории стало начало юаневого кредитования как полноценная альтернатива санкционным валютам, что для банка и наших клиентов стало знаковым событием».
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