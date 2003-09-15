Доля иностранного капитала в страховых компаниях РФ может увеличиться до 25%

Правительство РФ 16 сентября внесет на рассмотрение в Госдуму поправки к закону "Об организации страхового дела". Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин.

Напомним, что данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении. В соответствии с поправками, квоту для иностранных страховых компаний в уставном капитале российских страховщиков предлагается увеличить с 15% до 25%.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, А.Кудрин подчеркнул, что еще сегодня - до внесения поправок в Госдуму - будет принято решение относительно возможности допуска европейских страховых компаний на российский рынок. Речь идет об отмене ограничений для иностранных компаний по работе на рынке обязательного страхования и страхования жизни.

В Российской системе страхования в последнее время происходят крупные перемены. К таковым относится постановление правительства о правилах информирования застрахованных лиц о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и подачи застрахованными лицами заявлений о выборе управляющей компании.

Таким образом, пенсионный фонд РФ обязуется информировать застрахованное лицо о состоянии его трудовой пенсии. Кроме того, застрахованным предоставляется право выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) для перевода в 2003г. средств пенсионных накоплений.

Напомним, что в январе с.г. правительство РФ назначило Внешэкономбанк государственной управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, которые формируются в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля.