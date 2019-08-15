Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

По данным статистического ведомства, существенный вклад в общий рост в июле внесли геологоразведка, добыча нерудных ископаемых и цветных металлов. Аналитики поставили под сомнение точность данных

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Объем промышленного производства в России в июле этого года вырос на 2,8% по сравнению с июлем 2018-го. Такие данные обнародовал в четверг Росстат. Месяцем ранее был зафиксирован рост промышленности на 3,3% в годовом выражении.

В частности, добывающая промышленность в июле выросла на 3%. На этот показатель обратил внимание директор аналитического департамента «Локо-инвеста» (экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития) Кирилл Тремасов. Он написал в своем Telegram-канале, что доля нефти, газа и угля в добыче полезных ископаемых достигает 80%, а Росстат отдельно сообщил о снижении добычи угля и нефти в июле в годовом выражении. То есть, по его утверждению, остальные немногочисленные компоненты индекса добычи полезных ископаемых, например руды металлов, должны были показать несоразмерно огромный рост.

Согласно данным Росстата, добыча каменного и бурого угля сократилась в июле на 3,3%;

нефти — на 0,7%;

нефтяного попутного газа — на 0,6%.

Выросло производство обогащенного каменного и бурого угля (на 1,6%) и горючего природного газа (на 0,3%). Росстат отчитывается, строго говоря, не об объеме промпроизводства, а об индексе — по сути, динамике добавленной стоимости в промышленности.

Есть только два объяснения цифрам Росстата: либо в других сегментах добывающей промышленности произошел опережающий рост, либо возникает вопрос о качестве предварительной оценки, написал в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.