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Экономика ,  
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Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа
По данным статистического ведомства, существенный вклад в общий рост в июле внесли геологоразведка, добыча нерудных ископаемых и цветных металлов. Аналитики поставили под сомнение точность данных
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Объем промышленного производства в России в июле этого года вырос на 2,8% по сравнению с июлем 2018-го. Такие данные обнародовал в четверг Росстат. Месяцем ранее был зафиксирован рост промышленности на 3,3% в годовом выражении.

В частности, добывающая промышленность в июле выросла на 3%. На этот показатель обратил внимание директор аналитического департамента «Локо-инвеста» (экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития) Кирилл Тремасов. Он написал в своем Telegram-канале, что доля нефти, газа и угля в добыче полезных ископаемых достигает 80%, а Росстат отдельно сообщил о снижении добычи угля и нефти в июле в годовом выражении. То есть, по его утверждению, остальные немногочисленные компоненты индекса добычи полезных ископаемых, например руды металлов, должны были показать несоразмерно огромный рост.

  • Согласно данным Росстата, добыча каменного и бурого угля сократилась в июле на 3,3%;
  • нефти — на 0,7%;
  • нефтяного попутного газа — на 0,6%.

Выросло производство обогащенного каменного и бурого угля (на 1,6%) и горючего природного газа (на 0,3%). Росстат отчитывается, строго говоря, не об объеме промпроизводства, а об индексе — по сути, динамике добавленной стоимости в промышленности.

Есть только два объяснения цифрам Росстата: либо в других сегментах добывающей промышленности произошел опережающий рост, либо возникает вопрос о качестве предварительной оценки, написал в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

В мае Росстат внезапно отозвал оценку роста промышленности в апреле из-за ошибки. Индекс промышленного роста в итоге был понижен с 4,9 до 4,6%. Причиной стало то, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства. После устранения ошибки выяснилось, что добыча природного газа в апреле выросла в годовом выражении не на 16%, а лишь на 2,6%. Росстат также заменил данные о росте добычи нефти с 7,4 на 2,5%.

Объяснение Росстата

В категорию «Добыча полезных ископаемых» входят не только нефть, уголь и природный газ, пояснили РБК в пресс-службе. Там также учитываются добыча металлических руд, нерудных ископаемых и услуги в области добычи природных ископаемых.

Доля добычи нефти и газа составляет в этой категории около 70%, уточнили в пресс-службе.

Рост индекса добывающей промышленности, по данным Росстата, обусловлен следующими факторами:

  • На 16,7% вырос объем сервисных услуг (геологоразведка, бурение, ремонтные работы и т.п.). Их доля в общей категории «Добыча полезных ископаемых» — около 8%.
  • Добыча нерудных ископаемых выросла на 15,7%. Ее доля в общей добыче — 5%.
  • Добыча цветных металлов выросла на 3,1%. Доля этой группы в общей добыче — 7%.
  • Добыча металлических руд увеличилась на 1,9%.

В группировку «Добыча сырой нефти и природного газа» входит и производство сжиженного природного газа. В июле этого года оно выросло на 86% по сравнению с июлем 2018 года, сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе Росстата отметили, что важны не только доли, но и темпы прироста. «Соответственно, высокие темпы (рост в полтора-два раза и выше) могут существенно повлиять на общую динамику», — сказал собеседник агентства.

В целом замедление промышленного производства в июле до 2,8% год к году по сравнению с 3,3% в июне Долгин называет «неприятным сюрпризом». По его словам, это не сходится с благоприятным календарным эффектом (дополнительный рабочий день в июле), улучшившейся динамикой ряда обрабатывающих секторов и ускорением бюджетных расходов. Показатель июля — ниже консенсусного прогноза в 3% и значительно хуже ожиданий ING в 4,7%, отмечает он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Росстат, Промышленность, добыча газа, добыча нефти
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