В пенсионный стаж предложили включить работу на Украине с 1991 года

Минтруд предложил учитывать при расчете пенсий россиян стаж работы на Украине с 1991 года, инициативу поддержала правкомиссия. Сейчас для этого требуется подтверждение проживания в новых регионах в определенные сроки

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Минтруд предложил включить в страховой стаж для исчисления пенсии россиян период работы на Украине с 1991 года до начала военной операции, инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник в кабмине.

Речь идет о включении в страховой стаж периодов работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на законопроект. В частности, Минтруд предложил распространить эти условия на граждан России, которые не могут подтвердить постоянное проживание в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Действующее законодательство распространяется на тех, кто имеет подтверждение постоянного проживания в ДНР и ЛНР, но выехал в Россию в эти сроки. В страховом стаже также учитываются периоды работы на Украине до 29 сентября 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября по 31 декабря 2022 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтруда.

В июне 2022 года Россия денонсировала Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Минтруд и МИД объясняли это решение «несоответствием идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», так как пенсии в странах — участницах документа формируют на основе уплаченных страховых взносов.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав подписали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина в 1992 году. Оно предусматривает назначение и выплату пенсий государством постоянного проживания лица вне зависимости от его гражданства и исключает взаиморасчеты. При расчетах учитывался весь трудовой стаж на территории СССР до 1992 года, а после этого срока — в странах — участницах соглашения.

После начала военной операции на Украине в 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по результатам проведенных там референдумов. Как объясняли РБК в Минтруде, тогда учитывался стаж работы на Украине до 1 января 1991 года. Вопрос о пенсионном обеспечении граждан ЛНР и ДНР обещали урегулировать специальными соглашениями.

По состоянию на конец 2021 года 93,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в России, а гражданство — около 376 тыс. украинцев.