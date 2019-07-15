Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

Настроения частного бизнеса в России в июне опустились до минимального уровня за три года, следует из обзора IHS Markit (есть у РБК).
- Ожидания роста деловой активности российских компаний в июне сократились до 15%, хотя еще в феврале составляли 25%. И это самый низкий показатель с февраля 2016 года, отмечают эксперты.
- Компании связывают надежды в основном с планами инвестировать во внедрение новых технологий, ремонт оборудования и разработку новых продуктов. Некоторые рассчитывают на рост продаж и выход на новые рынки благодаря маркетингу и рекламе. При этом респонденты отмечают нехватку средств, которая ограничивает инвестиционные решения.
- Показатель ожиданий низкой деловой активности в долгосрочной перспективе достиг 31%, что выше среднего результата в странах с развивающимися экономиками — 18%.
- Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.