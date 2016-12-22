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Малый бизнес показал рекордный пессимизм
Экономика, 00:01
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Малый бизнес показал рекордный пессимизм
Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился до самой низкой отметки за все время опросов, сообщил Альфа-банк в полугодовом исследовании. Предприниматели боятся снижения покупательной способности, говорят эксперты
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Аналитики Альфа-банка зафиксировали самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений. Согласно исследованию «Пульс малого бизнеса» (есть у РБК), индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54.

Индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов, говорится в исследовании. Это самый низкий показатель за два года.

Альфа-банк с 2015 года публикует исследование о настроениях малого бизнеса — два раза в год, в июне и ноябре. В опросе участвуют около 4 тыс. индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний, выручка которых в год не превышает 350 млн руб. Исследование основано на четырех показателях «настроений» малого бизнеса: индексе текущей ситуации и индексе ожиданий бизнеса на следующие полгода, по деятельности своей компании и по экономике в целом. Индекс может колебаться от 100 до минус 100, отрицательные значения показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными.

НДС, нефть и цены

Согласно исследованию, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных — 65% — думают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже.

Это связано в первую очередь с грядущим ростом ставки НДС с 18 до 20%, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Так, в июне инфляция составляла 2,3%, а в ноябре — уже 3,4%. Согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году темпы инфляции составят от 4 до 5,5%. Кроме того, темпы роста ВВП в третьем квартале составили 1,3 против 1,8% во втором квартале, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Все эти факторы в первую очередь повлияют на сокращение покупательной способности, а именно этого опасаются представители малого бизнеса, уверен руководитель лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Сокращения покупательского спроса ожидают 68% опрошенных Альфа-банком. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли, подтверждает исследование: они пребывают под давлением инфляционных ожиданий.

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Несмотря на негативную повестку дня, индекс состояния компаний малого бизнеса, то есть объективного положения дел в компании на основе финансовых показателей, улучшился на 4 п.п., до минус 10. Ожидания предпринимателей конкретно по своей компании заметно ухудшились, с 12 до 3 пунктов, но все еще остаются позитивными.

Оценивая перспективы собственной компании, предприниматели, во-первых, точно представляют ее реальное состояние, объясняет руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-банка Ольга Третьякова. А главное — они убеждены в том, что многое зависит от их собственных решений, инициативы, воли, добавляет она. Это дает определенную уверенность при оценке своего бизнеса, резюмирует Третьякова.

  • За последние полгода доля компаний, которым удалось нарастить прибыль, выросла с 16 до 18%, увеличить количество клиентов — с 27 до 28% и средний чек — с 21 до 24%.
  • Расширение штата планирует каждая четвертая компания.
  • 12% предпринимателей заявили о намерении повышать зарплаты.
  • Прибыль снизилась у 47% опрошенных, средний чек упал у 28%, количество клиентов — у 30%.

Денег не хватает

Сегодня даже средний и крупный бизнес ждут скорее стабильного года, нежели прорывного, напоминает Чепуренко. Вряд ли текущая экономическая ситуация скажется благоприятнее на малом бизнесе, считает эксперт.

По-прежнему самой большой проблемой для развития малого бизнеса предприниматели назвали высокие налоги: на этом сошлись половина всех опрошенных. Более трети опрошенных уверены, что не менее важной проблемой является недостаток финансовых средств для развития бизнеса.

Нехватка денег связана с довольно высокой налоговой нагрузкой малого бизнеса и инфляционными ожиданиями, комментирует Третьякова.

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Однако банки заявляют, что делают кредитование малого бизнеса более доступным. Сбербанк за прошедшие два года значительно упростил выдачу и получение кредитов для предпринимателей, говорит директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов. В частности, по его словам, изменились способы подачи заявок, для отдельных видов бизнеса увеличилась скорость и снизилась ставка кредитования. По сравнению с 2017 годом количество выданных кредитов выросло, добавляет он, не раскрывая деталей. В Альфа-банке также фиксируют увеличение кредитного портфеля для малого бизнеса, отметил представитель банка, не раскрывая точных цифр. У ВТБ кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса с начала 2018 года увеличился на 23% и превысил 1,1 трлн руб., рассказал представитель банка.

Тем не менее цена кредита для малого бизнеса остается очень высокой, говорит Чепуренко. С учетом того что рентабельность такого бизнеса зачастую не превышает стоимости кредита, компаниям в таком случае просто нет смысла его брать.

Автор: Анастасия Иванова.
Теги: малый бизнес , НДС , Альфа-банк , потребительские настроения
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