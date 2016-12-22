Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с осени прошлого года

Инфляционные ожидания населения достигли 9,8% — максимального уровня с осени прошлого года. На росте этого показателя, одного из ключевых для политики ЦБ, сказался ускоренный рост цен на бензин и ожидание роста НДС

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В июне 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 9,8% (в мае этот показатель составлял 8,6%). Это максимальные инфляционные ожидания с сентября—октября прошлого года, отмечается в докладе регулятора. Опрос россиян, на основе которого оцениваются инфляционные ожидания, проводился компанией «инФОМ».

Как объясняет Банк России, рост инфляционных ожиданий был прогнозируем и объясняется ускоренным удорожанием бензина. Несмотря на то что регулятор не ждет ускорения темпов роста цен на топливо, удорожание, которое уже произошло, может «разогревать» инфляционные ожидания в ближайшие месяцы. Цены на бензин в июне выросли к маю на 2,1%, с начала года — на 9,4%.

Кроме того, влияние на инфляционные ожидания начали оказывать объявленные налоговые меры, отмечает ЦБ (регулятор имеет в виду запланированное на 2019 год повышение НДС с 18 до 20%). Этот фактор может отложить снижение инфляционных ожиданий, считает ЦБ. «Очень важно понять, насколько длителен будет этот эффект: как быстро ожидания опять начнут снижаться, не останутся ли они на повышенных уровнях. От этого зависит их итоговое влияние на инфляцию», — подчеркивает Банк России.

Вместе с инфляционными ожиданиями росла и наблюдаемая респондентами инфляция — в июне она составила 10,6% против 9,2% в мае. Среди респондентов 35% заявили, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за прошедший месяц выросли очень сильно (это максимальная доля россиян, которые выбрали этот вариант ответа, с июля 2017 года).

ЦБ отмечает, что рост фактической инфляции, по данным Росстата, не наблюдался — в апреле и мае годовая инфляция составила 2,4%.

Доля респондентов, которые считают, что в следующие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, — 18%, максимум с марта 2016 года. Значительно выросло число респондентов (с 39 до 46%), которые считают, что в трехлетней перспективе инфляция будет гораздо выше 4% в год. 52% опрошенных считают, что по итогам 2018 года годовая инфляция будет выше 4%.

Максимальная с августа 2017 года доля респондентов (32%) считает, что материальное положение их семей за последний год ухудшилось — в основном в качестве причины называют рост семейных расходов. При этом резко выросло число пессимистов — ждут ухудшения благосостояния своей семьи 22% респондентов против 12% в мае.

Инфляционные ожидания населения — один из ключевых показателей, влияющих на проводимую ЦБ денежно-кредитную политику. 15 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, объяснив свое решение проинфляционными рисками. «Уже в текущем году может быть некоторый проинфляционный эффект через изменение инфляционных ожиданий и опережающую подстройку цен», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, инфляция может в 2019 году даже краткосрочно превысить таргет в 4%, разогнавшись до 4–4,5%, а полностью эффект от налоговых изменений будет исчерпан в начале 2020 года. Все это привело к тому, что регулятор объявил о необходимости замедлить смягчение денежно-кредитной политики — переход к нейтральной денежно-кредитной политике, предполагающей ключевую ставку на уровне 6–7%, теперь, скорее всего, произойдет не в 2018 году, как ранее рассчитывал ЦБ, а в 2019-м.