Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до $5,83, заявил министр транспорта республики Абдулкадир Уралоглу. Это повышение будет четвертым с 2022 года — с тех пор, как ожидается, цена вырастет более чем в семь раз.
«Мы регулярно увеличивали стоимость золотого франка, которая оставалась постоянной на уровне $0,8 в течение 39 лет, до 2022 года, каждый год. С повышением в этом году мы увеличим плату за проход в 7,2 раза по сравнению с периодом до 2022 года», — сказал Уралоглу (цитата по NTV).
Минитср объяснил повышение текущими котировками на золото. С осени 2022 года она продолжает постепенно расти и по состоянию на 13 июня составляет $3,320 за унцию.
Министр добавил, что повышение стоимости позволит турецким властям оказывать государственные услуги в проливах на прежнем уровне с точки зрения качества, развивать инфраструктуру и системы мониторинга движения судов.
Размер пошлин для прохода судов рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
Пошлины уплачиваются за беспосадочный проход через турецкие проливы. В соответствии с Конвенцией Монтрё базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42.
Золотой франк — расчетная единица Банка международных расчетов, существовавшая с 1930 до 1 апреля 2003 года. Была изменена на специальные права заимствования (СПЗ, или СДР) — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ).
Проливы Босфор и Дарданеллы расположены друг от друга на расстоянии 190 км и разделены Мраморным морем. Они соединяют открытое море (Средиземное) с закрытым (Черным).
Морское судно, идущее из Черного в Средиземное море, входит в Босфор, на берегах которого расположен Стамбул, откуда выплывает в Мраморное море. Оттуда через Дарданеллы корабли следуют в Средиземное море.
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