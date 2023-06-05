Турция увеличит плату за проходы судов через проливы более чем на 8%

Власти Турции с 1 июля увеличат пошлины за проходы через Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Анкара рассчитывает заработать на этом дополнительные $900 млн до конца года

Фото: Zuma / ТАСС

Турция с 1 июля увеличивает плату за проходы cудов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8% — до $4,42 за тонну, что должно принести казне дополнительные $900 млн, пишет Aydinlik со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры.

Как отмечает газета, сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов. В октябре прошлого года турецкие власти уже увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы в пять раз — с $0,8 до $4,08.

Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы. В соответствии с Конвенцией Монтрё, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция), применяемых к судам, проходящим через турецкие проливы без захода, определена в размере $4,42 (увеличение на 8,3%, за чистый тоннаж торгового судна), начиная с 1 июля 2023 года.

«Таким образом, доход в размере примерно $160-170 млн, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет в этом году $900 млн. <...> Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля», — пишет газета.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. В военное время у Турции есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Анкара может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности.

После начала российской спецоперации на Украине Турция, в соответствии с Конвенции Монтрё, закрыла свои проливы для всех военных кораблей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу тогда подчеркнул, что действия Анкары полностью соответствуют международному праву, и заявил о приверженности турецкого руководства «сбалансированной позиции» в украинском вопросе.

В апреле министр обороны Турции Хулуси Акар исключил пропуск военных кораблей любых стран в Черное море, пока длится российская спецоперация на Украине. Кроме того, турецкий министр обратил внимание на появление в Черном море дрейфующих морских мин и не исключил, что это сделано с умыслом оказать давление на Анкару с целью пропуска в Черное море тральщиков и других военных кораблей стран НАТО якобы для поиска и уничтожения мин. «Мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — заявил Акар.