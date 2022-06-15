Байден решил рассмотреть отмену антикитайских пошлин Трампа

Экономисты и представители бизнеса полагают, что это в той или иной степени поможет снизить инфляцию: она в мае достигла рекордных за 40 лет 8,6%. При этом промышленных товаров отмена пошлин вряд ли коснется, пишет Axios

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены части торговых пошлин, которые его предшественник Дональд Трамп ввел на товары из Китая, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

На сокращении числа антикитайских ограничений настаивали бизнес-объединения, в частности, Торговая палата. По мнению некоторых экономистов в администрации главы государства, такой шаг позволит незначительно (на четверть п.п.) снизить инфляцию, которая в мае достигла 8,6%. Лоуренс Саммерс, экономист и бывший министр финансов США, считает, что «разумный набор» послаблений снизит индекс потребительских цен на 1,3 п.п. Это произойдет лишь в том случае, если компании, которые продают китайские товары, после отмены пошлин снизят цены, подчеркивает издание. Нынешняя глава американского Минфина Джанет Йеллен не верит, что «тарифная политика является панацеей, когда речь идет об инфляции», но считает, что отмена некоторых из пошлин стала бы обоснованной.

По данным Axios, в Белом доме обсуждают снятие пошлин с потребительских тарифов, тогда как отмену тарифов на промышленные товары издание называет менее вероятным. Решение, вероятно, будет озвучено уже в этом месяце.

Байден в мае заявил, что в Вашингтоне думают, как поступить с введенными Трампом пошлинами. По словам тогдашней представительницы Белого дома Джен Псаки, американская администрация рассматривает тарифы «через призму их влияния на компании в США»: некоторые из пошлин, по мнению действующей администрации, «были неконструктивными и причинили вред».

В 2018 году Трамп ввел пошлины в размере 25% на китайские товары общей стоимостью $50 млрд, обвинив Пекин в «нечестных методах торговли» и краже американских технологий. Впоследствии Вашингтон вводил дополнительные тарифы. КНР наложила ответные ограничения на товары из США. После этого страны несколько раз договаривались об исключениях из пошлин.

В 2020 году Вашингтон и Пекин заключили торговую сделку. По условиям первого ее этапа Китай должен был за два года приобрести у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд, после чего американская администрация согласилась бы отменить введенные пошлины. Однако о второй фазе соглашения стороны так и не договорились.

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Инфляция в США в мае достигла рекордных с 1981 года 8,6%. Сильнее всего дорожают бензин и продукты питания.