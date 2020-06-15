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Экономика ,  
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Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

О планах выпустить подобные ценные бумаги в банке говорили еще за два месяца до аварии в Норильске
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых облигаций». Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.

При этом, как указываeт Forbes, выпуск подобных ценных бумаг объясняется желанием способствовать международным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов и восстановлению природы.

Идею «зеленых облигаций» Мирошниченко предлагал еще в марте. В статье для газеты «Коммерсантъ» он указывал, что для российских компаний выпуск таких ценных бумаг «должен стать билетом на международный рынок капитала».

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

«Объем этого рынка в мире вырос с $1,1 млрд в 2010 году до $223 млрд в 2019-м. Спрос все еще сильно превышает предложение, и предлагающие эти инструменты могут получить существенную премию. Так, выпустив в мае 2019 года на рынок ЕС зеленые облигации на €500 млн, РЖД получили переподписку, превышающую этот объем втрое, что позволило снизить стоимость заимствования с 2,5% до 2,2% годовых», отметил Мирошниченко.

29 мая в районе Норильска произошла авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»). Тогда из резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в землю, в реки Амбарная, Далдыкан и их притоки. По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВЭБ
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