Минфин не смог изучить закрытые данные госзакупок из-за санкций
Международные санкции стали причиной сокрытия доли сведений о госзакупках, часть сделок проводится без использования Единой информационной системы (ЕИС), что сделало процессы закрытыми от контроля со стороны Минфина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.
«Не все заказчики по ФЗ-223 вышли из ЕИС, а только те, в отношении которых введены санкции. Дополнительно имеется отчетность о договорах (ч. 19 ст. 4), но она не содержит детальной информации, кроме информации о заключении договора и достижении квот закупок отечественной продукции», — говорится в сообщении ведомства.
Минфин планирует вернуть информацию в закрытую систему ЕИС для продолжения мониторинга с 1 апреля следующего года, соответствующие изменения приняты в рамках 104-ФЗ от середины апреля. Как пишет издание, пока министерство не может назвать объем выпавших закупок государственных предприятий. Ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса корпорация МСП сообщала о потере информации о закупках по 900 крупнейшим госпредприятиям.
Сокращение данных для мониторинга привело к неожиданному результату, пишет газета: Минфин выявил резкое снижение закупок госпредприятий в первом полугодии — с 11,5 трлн до 5,5 трлн руб. (минус 53%).
Минфин представил итоги закупок государства и госкомпаний в конце июля. Госзакупки выросли в стоимостном выражении по сравнению с первой половиной прошлого года с 4 трлн до 4,7 трлн руб. (плюс 17%), однако количество контрактов при этом снизилось с 1,7 млн до 1,6 млн. Такая ситуация может объясняться ростом закупочных цен в условиях высокой инфляции, а также тенденцией на укрупнение лотов в государственном заказе, предполагает «Коммерсантъ».
Выросли в стоимости и неконкурентные закупки у единственного поставщика — с 0,7 трлн до 1 трлн руб. при практически неизменном количестве закупок. Министерство финансов при этом отметило рост числа несостоявшихся закупок в стоимостном (плюс 19%) и количественном (плюс 2%) объемах. Ведомство объяснило такую динамику срывом «отдельных относительно дорогостоящих закупок».
О предложении правительства ввести возможность изымать часть госконтрактов из публичного доступа РБК писал в начале марта со ссылкой на проект правительственного плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Кабмин также предлагал расширить условия закупок у единственного поставщика и право пересматривать условия заключенных госконтрактов.
В середине марта Минфин сообщил о праве заказчиков целиком списывать неустойки, которые были начислены поставщику, нарушившему обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за введенных против России санкций. В министерстве отметили, что аналогичное правило действовало в 2020 году во время распространения COVID-19.