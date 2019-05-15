Эксперты порекомендовали администрации США пакет новых мер против России

Вечером 15 мая в комитете по финансовым услугам палаты представителей США проходит слушание на тему применения санкций для целей внешней политики и национальной безопасности. Пять экспертов подготовили к этому слушанию рекомендации по усилению санкционного воздействия на Россию. РБК выделил главные идеи нескольких американских экспертов.
Ввести санкции против госдолга
Бывший помощник министра финансов США по финансовым рынкам Далип Сингх (в 2014 году помогал разрабатывать санкции против России):
- Американским инвесторам следует запретить приобретать новый российский госдолг в любой валюте. «Я не могу придумать ни одного убедительного аргумента, почему американские пенсионные фонды должны финансировать российское правительство после его «широкомасштабных и систематических» попыток подорвать американскую демократию», — считает Сингх.
- Нужно обязать американских инвесторов раскрыть возможное владение акциями (облигациями) Промсвязьбанка и, возможно, ВЭБ.РФ. «Сама по себе эта мера не запретит торговлю бумагами [этих институтов], но рынки обычно считывают сигналы, что могут последовать более широкие ограничения», — говорит бывший чиновник Минфина США. При этом 100% Промсвязьбанка находятся у Росимущества, ВЭБ.РФ тоже на 100% принадлежит российскому правительству.