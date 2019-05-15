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Экономика ,  
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Эксперты порекомендовали администрации США пакет новых мер против России
Эксперты подготовили к слушанию в конгрессе США предложения по усилению санкций против России. Среди рекомендаций — выявить ближайших сподвижников Владимира Путина из олигархов и нацелить санкции на «всю российскую экономику»
Фото: Leah Millis / Reuters

Вечером 15 мая в комитете по финансовым услугам палаты представителей США проходит слушание на тему применения санкций для целей внешней политики и национальной безопасности. Пять экспертов подготовили к этому слушанию рекомендации по усилению санкционного воздействия на Россию. РБК выделил главные идеи нескольких американских экспертов.

Ввести санкции против госдолга

Бывший помощник министра финансов США по финансовым рынкам Далип Сингх (в 2014 году помогал разрабатывать санкции против России):

  • Американским инвесторам следует запретить приобретать новый российский госдолг в любой валюте. «Я не могу придумать ни одного убедительного аргумента, почему американские пенсионные фонды должны финансировать российское правительство после его «широкомасштабных и систематических» попыток подорвать американскую демократию», — считает Сингх.
  • Нужно обязать американских инвесторов раскрыть возможное владение акциями (облигациями) Промсвязьбанка и, возможно, ВЭБ.РФ. «Сама по себе эта мера не запретит торговлю бумагами [этих институтов], но рынки обычно считывают сигналы, что могут последовать более широкие ограничения», — говорит бывший чиновник Минфина США. При этом 100% Промсвязьбанка находятся у Росимущества, ВЭБ.РФ тоже на 100% принадлежит российскому правительству.

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  • Необходимо обеспечивать прозрачность в России и за ее пределами: Минфин США должен провести исследование с целью выявить финансовых посредников, которые управляют «богатством президента России Владимира Путина и состояниями кремлевских клептократов». По мнению Сингха, нужно также ускорить принятие в США закона о раскрытии бенефициарных собственников компаний, что позволит пролить свет на секретные активы в американской недвижимости, компаниях-оболочках и других анонимных инвестициях.
  • Следует добиться того, чтобы Украина стала «положительной альтернативой» России. Сейчас Украина — самая бедная страна Европы по ВВП на душу населения, в органах власти процветает коррупция, отмечает Сингх. «Самой насущной задачей должно стать создание успешной альтернативы путинизму в российском ближнем зарубежье — сценарий, который давно является главным кошмаром Путина», — утверждает эксперт.

Больше «олигархов» под санкциями

Эксперт Центра по новой американской безопасности (CNAS) Элизабет Розенберг (до 2013 года работала старшим советником замминистра финансов США):

  • Конгресс США должен принять новые законодательные меры против России, которые позволят вменить «реальные издержки» российской экономике. Новый закон может потенциально включать санкционные меры, нацеленные на сектор финансовых услуг, оборону и разведку, технологии.

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  • Конгресс должен потребовать от администрации США ввести против России второй раунд санкций согласно Закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Первый пакет «химических» санкций (по большей части символических) был введен правительством США в августе 2018 года, но второго раунда пока так и не последовало. По закону он носит обязательный характер, но при этом никаких дедлайнов по его введению не установлено, и президент США может также в любой момент воспользоваться правом отозвать эти санкции в порядке исключения.
  • Конгресс должен сделать так, чтобы «наиболее приближенные к Путину лица» не думали, что снятие санкций с En+ и Rusal, находившихся под контролем Олега Дерипаски, означает ослабление давления на Россию. Напротив, нужно идентифицировать тех лиц (чиновников и олигархов), которые являются «идеальными кандидатами на то, чтобы присоединиться к Дерипаске в санкционном списке». Например, конгресс может потребовать, чтобы Госдепартамент США опубликовал доклад об олигархах, считающихся наиболее близкими к Владимиру Путину, наряду с критериями такой близости. «Это пошлет этим олигархам и Кремлю сигнал, что США внимательно следят за сетями влияния президента Путина», — считает Розенберг.

Заблокировать весь банковский сектор

Бывший заместитель советника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии, Балкан и контроля за обычными вооружениями Майкл Карпентер:

  • Чтобы иметь подлинный эффект, санкции должны быть нацелены на экономику в целом. Карпентер отмечает, что к настоящему времени американские санкции оказали скромный эффект на российскую экономику, в отличие, например, от санкций против Ирана, когда иранский ВВП беспрерывно падал несколько лет.

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  • Наилучший способ для США надавить на российскую экономику, по мнению Карпентера, — это ввести санкции против всего финансового сектора. «США должны рассмотреть возможность наложения полных блокирующих санкций, то есть максимальных ограничений на все финансовые транзакции российских банков», — считает эксперт. Но такие санкции следует вводить постепенно, в несколько итераций, чтобы избежать «внезапного экономического краха [России] или непредвиденных последствий для европейских финансовых рынков».
  • Таргетирование всей российской экономики будет означать «существенные издержки для российского народа», и это «печальный факт», рассуждает Карпентер. Но в отсутствие «других подходящих опций», чтобы остановить дестабилизирующую деятельность России, придется «полагаться на санкции такого рода, чтобы вменить реальные издержки».
Автор: Иван Ткачёв
Теги: Санкции, конгресс США
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