Орешкин предложил сообщать силовикам о случаях давления на Росстат

Орешкин предложил сообщать силовикам о случаях давления на Росстат

По мнению главы Минэкономразвития, объективная статистика важна для развития государства. Поэтому попытки повлиять на Росстат нужно пресекать «максимально жестко»

Максим Орешкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

О случаях давления на Росстат необходимо уведомлять правоохранительные органы, это необходимо, чтобы обеспечить независимость статистики, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

«У отдельных людей может возникать желание эту статистику подправить для того, чтобы решения принимались те, которые им нужны», — сказал министр на расширенном заседании коллегии Росстата.

Он пояснил, что люди при принятии кадровых, финансовых или управленческих решений все чаще принимают во внимание данные Росстата.

«Задача всех здесь, кто сидит в зале [на заседании коллегии], сделать так, чтобы, во-первых, о любой такой попытке сразу узнавали соответствующие правоохранительные органы и такие попытки пресекались максимально жестко. Во-вторых, защита, независимость и качество данных», — добавил он.