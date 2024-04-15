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В ФРГ оценили, что на снижение зависимости от Китая уйдут десятилетия

Топ-менеджер Siemens: на снижение зависимости ФРГ от Китая уйдут десятилетия
По словам финансового директора Siemens, производственные цепочки с участием Китая строились полвека, и изменить их за полгода или год невозможно. Берлин призывал снизить зависимость от Пекина, не разрывая отношений с ним
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / IMAGO / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / IMAGO / Global Look Press

На снижение зависимости немецких производителей от Китая уйдут десятки лет, считает финансовый директор Siemens Ральф Томас, передает Financial Times (FT).

«Глобальные цепочки создания стоимости выстраивались на протяжении последних 50 лет. Насколько наивным нужно быть, чтобы верить, что это можно изменить в течение шести или 12 месяцев? Речь идет о десятилетиях», — сказал Томас.

Он отметил, что Siemens «не может позволить себе не быть [в Китае]». По его словам, на китайском ранке появились агрессивные местные конкуренты, это «вызов» для компании. Однако если в таких условиях в КНР удастся добиться успеха, то он гарантирован и в других местах, полагает топ-менеджер.

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FT приводит данные Немецкого экономического института, согласно которым с 2022-го компании страны добились незначительного прогресса в сокращении критической зависимости от импорта из Китая и «снижении риска» своего воздействия на КНР.

Газета отмечает, что Пекин — крупнейший торговый партнер Берлина, в прошлом году их товарооборот составил €254 млрд (с США — €252 млрд). При этом в том же году глава МИД Германии Анналена Бербок призывала к минимизации рисков из-за зависимости от Китая в поставках критически важного сырья. Тем не менее, подчеркивала министр, ЕС не намерен разрывать экономические связи с Китаем.

14 апреля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Ожидается, что он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном 16 апреля.

Представитель немецкого правительства на этом фоне отметил, что Берлин намерен расширять торговлю с Пекином, «принимая во внимание необходимость снижения рисков и диверсификации». «Что касается критических зависимостей, мы должны с ними бороться. Мы не хотим замыкаться в себе, но мы хотим иметь сбалансированные партнерские отношения», — сказал он (цитата по FT).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Китай Siemens
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