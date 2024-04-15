Число банкротств без суда выросло впятеро после допуска пенсионеров

Число процедур внесудебного банкротства граждан в первом квартале 2024 года выросло в пять раз, сообщил Федресурс. Более половины начатых дел пришлись на пенсионеров, которым открыли доступ к банкротствам без суда в ноябре 2023-го

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В России в первом квартале 2024 года было возбуждено почти 12,7 тыс. процедур внесудебного банкротства граждан — в пять раз больше, чем в январе–марте 2023 года (2,5 тыс.). Это следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (отчет есть у РБК). Значительный рост числа внесудебных банкротных процедур физических лиц наблюдается второй квартал подряд: по итогам октября–декабря 2023 года (к тому же кварталу годом ранее) их количество увеличилось в 3,3 раза, до 7,9 тыс.

С чем связано резкое увеличение популярности упрощенной процедуры банкротства граждан — в материале РБК.

Какие категории россиян банкротились

Более половины (52%) начатых в первом квартале 2024 года дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров, раскрыли в Федресурсе. В отношении почти каждого третьего банкрота (28%) было завершено исполнительное производство, в отношении каждого десятого (12%) — исполнительное производство длилось более семи лет. А 8% процедур внесудебного банкротства было начато в отношении получателей единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры», — отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он указал на высокую социальную значимость этого нововведения и охарактеризовал его как успешное.

С помощью внесудебного банкротства можно списать долги по микрозаймам, кредитам, налогам и сборам.

В Федресурсе отмечают, что в первом квартале также выросла доля начатых дел к числу поданных заявлений: до 92% против 69% годом ранее. А среди регионов лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур стали Краснодарский край (575, +459,2% за год), Свердловская область (491, +363,2%), Алтайский край (471, +467,5%) и Челябинская область (422, +179,5%).

Пенсионеры — самая релевантная категория потенциальных внесудебных банкротов, считает соруководитель практики банкротства и реструктуризации Level Legal Services Лидия Солодовникова. «Кредиторы могут заменить внесудебную на судебную процедуру, если докажут, что у должника имеются активы, потенциальные доходы, либо возможность оспаривания сделок. Как правило, у трудоспособного населения все эти обстоятельства возможно доказать [в отличие от пенсионеров]», — указывает она.

Почему банкротства стали доступнее

С ноября 2023 года правила внесудебного банкротства изменились: к нему допустили граждан, даже если исполнительное производство в их отношении не прекращено. Прежде всего это пенсионеры и получатели единого пособия на детей — эти категории получили право инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них. Остальные могут это сделать только через семь лет после начала исполнительного производства. Раньше так можно было поступить, если судебные приставы окончили исполнительное производство.

Обязательным условием внесудебного банкротства по-прежнему является отсутствие у должника имущества: при подаче заявления о признании банкротом необходимо предоставить справки о получении пенсии или пособия и исполнительном производстве, подтверждающем отсутствие имущества.

«Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то по факту исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. И внесудебное банкротство этим гражданам недоступно», — пояснял необходимость изменений глава Минэкономразвития Максим Решетников в апреле 2023 года.

Кроме того, с ноября 2023 года в два раза были расширены пороги суммы долга, которая может быть списана в рамках упрощенной процедуры — с 50—500 тыс. руб. до 25 тыс.—1 млн руб. А срок, по истечении которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству, был снижен с десяти до пяти лет.

Уже в 2023 году количество внесудебных процедур банкротства граждан выросло на 124%, отмечает председатель совета союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко. По ее мнению, это связано с простотой и доступностью процедуры (она бесплатна для граждан и проводится через МФЦ), а также тем фактом, что в последние годы растет закредитованность населения. По данным ЦБ, число россиян, которые пользуются кредитными продуктами, составляет 50 млн человек — более 40% взрослого населения страны.

Зафиксированный Федресурсом рост был абсолютно ожидаемым, подчеркивает консультант Исследовательского центра частного права им. Алексеева Айнур Шайдуллин. «Пенсионерам и другим лицам, получающим соцвыплаты, дали возможность не дожидаться окончания исполнительного производства для внесудебного банкротства. Разумеется, в эту нишу, с учетом увеличенного размера долга, попало много кейсов», — указывает он.

Говорить о том, что динамика числа банкротств негативно характеризует финансовое положение пенсионеров, нельзя: если бы аналогичное послабление распространялось на любых лиц с доходами ниже определенной суммы, рост был бы аналогичным, отмечает Шайдуллин.

Считать, что число внесудебных банкротств находится в прямой корреляции исключительно с регулированием процедуры на законодательном уровне, нельзя, считает Солодовникова. «На количество внесудебных прогнозов влияют экономическая ситуация в стране, уровень инфляции и безработицы, размер ключевой ставки, доступность кредитов и возможность их погашения», — перечисляет эксперт.

На распространенность внесудебного банкротства воздействует в том числе повышение осведомленности населения, говорит старший юрист судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ Александра Медникова. В частности, информация о тонкостях процедуры доступна в МФЦ и других государственных учреждениях. «Можно и дальше ожидать роста популярности данной процедуры», — прогнозирует она.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по март 2024 года стартовали 42,1 тыс. процедур с суммой долга 17,26 млрд руб., а завершены 21,3 тыс. процедур, в рамках которых списали 7,3 млрд руб. долгов, раскрыли в Федресурсе.

Динамика банкротств через суд

Количество банкротств граждан через суд в первом квартале 2024 года тоже увеличилось, но менее значительно, чем внесудебное, — на 18,2%, до 89,8 тыс., следует из данных Федресурса. Темпы роста здесь замедлились. Для сравнения: в январе—марте 2023 года увеличение составило 40,3% к первому кварталу 2022 года.

«Темпы роста числа судебных процедур снижаются, в том числе благодаря развитию внесудебной процедуры», — поясняет Юхнин.

Россияне, как правило, сами инициируют собственное банкротство через суд: в 96,7% случаев, указали в Федресурсе. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,9%, не изменившись за год, а доля ФНС — 0,4%. Гражданин обязан начать процедуру судебного банкротства, если его обязательства превышают 500 тыс. руб., а срок неплатежей — три месяца.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по март 2024 года, несостоятельными стали уже более миллиона, а именно 1,19 млн россиян.