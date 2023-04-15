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Силуанова сняли с поста полпреда в совете Евразийского банка развития

Главу Минфина Силуанова сняли с поста полпреда в совете Евразийского банка развития
Мишустин снял Силуанова с должности «в связи с глубокими изменениями» в международных отношениях
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял министра финансов Антона Силуанова с должности полномочного представителя страны в совете Евразийского банка развития. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Силуанов покинул пост «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», сказано в документе.

Силуанов занимал должность полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития с сентября 2012 года. На этом посту он сменил заместителя министра финансов Сергея Сторчака.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — это международная финансовая организация, основанная в 2006 году Россией и Казахстаном. Ее штаб-квартира находится в Алма-Ате. Банк осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве в основном с области транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия и Таджикистан. Объявленный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.

В январе 2023 года Совет Евразийского банка развития единогласно одобрил перераспределение уставного капитала между государствами-участниками. Россия снизила свою долю с 65,9 до 44,7%. В результате ни одна из стран-участниц не получила контрольного пакета акций.

О том, что Россия и Белоруссия хотят снизить совокупную долю ниже 50%, ранее писал Bloomberg. Сейчас Минску принадлежат только 5,2%. Так поступили, чтобы ЕАБР не попал под европейские санкции, введенные против России и Белоруссии после начала военной операции на Украине, утверждало агентство.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Михаил Мишустин Антон Силуанов Евразийский банк развития
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