Эксперт допустил рост числа безработных в 2 раза из-за пенсионной реформы

балансовый прогноз количества безработных получается путем вычитания числа занятых из численности рабочей силы. Таким образом, число безработных может составить 7,7–7,8 млн человек, или 9,6–9,7% от прогнозной численности рабочей силы, подводит итог экономист.

Основным методом разработки оценок является «сопоставление прогнозов» Росстата и Минэкономразвития, указывает Кашепов. Для расчета в том числе были использованы официальные прогнозы динамики ВВП, производительности труда, численности населения, трудовых ресурсов и занятости.

«На место благодушию, присущему части руководителей государства и федеральных органов исполнительной власти, должен прийти настрой на кропотливую работу, не допускающую реализации неблагоприятных сценариев будущего», — предупреждает экономист.

Официальный прогноз оптимистичен

Минэкономразвития ожидает увеличения численности рабочей силы с 75,8 млн в 2018 году до 76,3 млн человек в 2024 году (против 80,6 млн у Кашепова).

Министерство считает, что в условиях «динамичного экономического роста» спрос на труд также будет расти: в результате уровень безработицы не только не вырастет, но и понизится — с 4,8% в 2018 году до 4,7% в 2024 году.

Таким образом, согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы.

Безработица вряд ли увеличится, потому что повышение пенсионного возраста будет проходить на фоне снижения общей численности рабочей силы, согласен с официальной оценкой заместитель директора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников. «Численность населения в рабочих возрастах сокращается. Это означает, что будет падение численности рабочей силы и общей численности занятых. Прирост рабочей силы за счет повышения пенсионного возраста в очень небольшой степени компенсирует общее падение численности населения в рабочих возрастах», — сказал РБК Капелюшников.

Нужны дополнительные специальные программы

Для защиты интересов предпенсионеров (до 2028 года предпенсионный возраст увеличен с двух до пяти лет до наступления пенсии) правительство предусмотрело дополнительные гарантии. Одной из них стало введение уголовной ответственности за необоснованное увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве предпенсионеров по причине возраста.

Новые нормы о защите трудовых прав могут иметь отрицательные последствия, которые пока трудно поддаются прогнозированию, предупредил Кашепов в своей статье. Он подчеркивает необходимость ​конкретизировать понятия «необоснованных отказов» и «необоснованных увольнений», а также принять меры, препятствующие превентивным увольнениям женщин 54 лет и мужчин 59 лет. По мнению эксперта, необходимо разработать программу создания рабочих мест для предотвращения возможного роста безработицы, и в частности — застойной безработицы лиц предпенсионной категории, попадающих в «ловушку» собственного возраста.