МЭА допустило дефицит нефти на мировом рынке

По оценке Международного энергетического агентства, нехватка нефти на мировом рынке во втором квартале 2019 года может составить около 500 тыс. барр. в сутки

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Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) считают возможным возникновение дефицита нефти на мировом рынке на фоне сокращения добычи в Венесуэле и роста спроса. В сообщении МЭА говорится, что во втором квартале объем спроса на мировом нефтяном рынке может превысить объем поставок на 500 тыс. барр. в сутки.

Эксперты МЭА считают поводом для волнений возможный обвал нефтедобычи в переживающей энергетический кризис Венесуэле, где до недавних пор ежедневно добывали по 1,2 млн барр. В то же время в МЭА не считают такой обвал серьезной угрозой, так как у других стран ОПЕК достаточно возможностей увеличить добычу, которую они сократили в рамках соглашения ОПЕК+.

«Большую часть резервных мощностей составляет нефть, аналогичная по своим качествам той, которую экспортирует Венесуэла. Таким образом, существует потенциал, достаточный для предотвращения серьезных сбоев на нефтяном рынке, в случае значительного сокращения поставок из Венесуэлы», — говорится в сообщении МЭА.

Эксперты МЭА особо указывают на изменение роли США, которые уже в 2021 году должны стать чистым экспортером нефти. В МЭА полагают, что это не только даст потребителям новые возможности выбора, но и повысит надежность поставок в условиях роста геополитических рисков.