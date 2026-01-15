 Перейти к основному контенту
0

ЕС в ноябре заплатил за российский газ минимальную сумму за пять лет

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз в ноябре 2025 года заплатил за газ из России минимальную сумму за пять лет — €337 млн, следует из подсчетов ТАСС, основанных на данных Евростата.

При этом Россия в минувшем ноябре заняла третье место после США и Алжира в общей стоимости импорта газа в ЕС с долей в 13,7 против 16% в октябре.

Главными импортерами стали Франция (€219 млн), Испания (€61 млн) и Нидерланды (€30 млн).

По данным исследовательского центра CREA, в 2025 году объемы продаж российского трубопроводного газа в Европу снизились на 45% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем импорта российского газа в ЕС (как трубопроводного, так и СПГ) сократился на 31%.

В октябре в новый пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. В начале декабря ЕС согласился прекратить импорт российского газа и постепенно отказаться от российской нефти.

При этом, по данным Евростата, доля России в импорте трубопроводного газа в ЕС снизилась до 11% в 2024 году. При этом в январе—сентябре 2025-го Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на сумму около €4,6 млрд, а в целом объем закупок российского газа ЕС за указанный период увеличился чуть менее чем на 2%.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ущерб от ограничительных мер несут государства ЕС.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Евросоюз газ СПГ импорт экспорт
