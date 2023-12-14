Путин нашел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета

Возможный отказ Аргентины от песо в пользу доллара США чреват проблемами, предупредил президент России: если средств не будет, новые деньги «уже не напечатаешь», останется только снижать зарплаты и сокращать бюджет

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Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея перевести страну с национальной валюты на доллар — это значительная утрата суверенитета страны, сказал Владимир Путин во время прямой линии.

Он отметил, что решение о переходе на доллар — это суверенное решение Буэнос-Айреса. Путин подчеркнул, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами и неисполнением государственных обязательств. Если у государства нет национальной валюты, то денег «уже не напечатаешь» и единственный выход — сокращать зарплаты и урезать расходы бюджета.

Президент отметил, что сама Россия от доллара не отказывалась, а дедолларизация связана с тем, что Москве «начали чинить проблемы с расчетами в иностранных валютах».

Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик-популист выдвигал радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Он также отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

В отказе от национальной валюты в пользу доллара в Латинской Америке уже был прецедент: в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар. Сам Милей говорил, что песо сегодня стоит «меньше, чем экскременты».

Однако после победы новый президент отказался от услуг нескольких экономических советников, среди которых был «гуру долларизации» Эмилио Окампо. На их место пришли более умеренные экономисты, ветераны Уолл-стрит. Портфель министра экономики Аргентины достался Луису Капуто, который, как пишет Bloomberg, решил сделать переход на доллар своей среднесрочной задачей, сосредоточившись сначала на достижении положительного сальдо бюджета в 2024 году.