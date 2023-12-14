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Прямая линия Путина ,  
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Путин нашел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета

Путин об Аргентине: долларизация экономики чревата социальными проблемами
Сюжет
Прямая линия Путина
Возможный отказ Аргентины от песо в пользу доллара США чреват проблемами, предупредил президент России: если средств не будет, новые деньги «уже не напечатаешь», останется только снижать зарплаты и сокращать бюджет

Путин нашел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета
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Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея перевести страну с национальной валюты на доллар — это значительная утрата суверенитета страны, сказал Владимир Путин во время прямой линии.

Он отметил, что решение о переходе на доллар — это суверенное решение Буэнос-Айреса. Путин подчеркнул, что привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами и неисполнением государственных обязательств. Если у государства нет национальной валюты, то денег «уже не напечатаешь» и единственный выход — сокращать зарплаты и урезать расходы бюджета.

Президент отметил, что сама Россия от доллара не отказывалась, а дедолларизация связана с тем, что Москве «начали чинить проблемы с расчетами в иностранных валютах».

«Экономист с бензопилой» Милей вступил в должность президента Аргентины
Политика

Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре, в середине декабря он вступил в должность. Во время предвыборной кампании политик-популист выдвигал радикальные предложения: закрыть Центробанк, сократить число министерств и отказаться от песо. Он также отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

В отказе от национальной валюты в пользу доллара в Латинской Америке уже был прецедент: в 2000 году власти Эквадора отказались от собственной валюты и перешли на американский доллар. Сам Милей говорил, что песо сегодня стоит «меньше, чем экскременты».

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Однако после победы новый президент отказался от услуг нескольких экономических советников, среди которых был «гуру долларизации» Эмилио Окампо. На их место пришли более умеренные экономисты, ветераны Уолл-стрит. Портфель министра экономики Аргентины достался Луису Капуто, который, как пишет Bloomberg, решил сделать переход на доллар своей среднесрочной задачей, сосредоточившись сначала на достижении положительного сальдо бюджета в 2024 году.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

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