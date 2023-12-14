Резервы России в золоте достигли рекордных $151,9 млрд

В ноябре стоимость монетарного золота в резервах России впервые превысила $150 млрд, при этом в физическом выражении запас сократился на 16 т

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резервы России в золоте впервые превысили $150 млрд — за ноябрь стоимость монетарного золота составила $151,9 млрд, следует из данных регулятора. Это на $3,198 млрд, или на 2,2%, выше, чем в октябре.

В физическом выражении, пишет «РИА Новости», запас сократился примерно на 16 т — до 2315 т, он уменьшается уже второй месяц подряд.

По состоянию на начало декабря международные (золотовалютные) резервы России составили $592,352 млрд. Из них на иностранную валюту пришлось $412,261 млрд.

Международные резервы состоят также из специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других активов.

Центробанк возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам в марте, после годового перерыва. Он последовал вскоре после введения первых санкций против российской финансовой системы из-за военных действий на Украине.

Евросоюз и США решили заблокировать активы российского Центробанка, объем замороженных средств российский Минфин оценивал в $300 млрд. Еврокомиссия в мае этого года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд). Западные страны оценивают возможность направить замороженные средства на восстановление Украины. Российские власти называют это воровством и считают санкции незаконными.

В июле Reuters со ссылкой на опрос центральных банков и суверенных фондов, проведенный инвесткомпанией Invesco, сообщил, что на фоне антироссийских санкций все больше стран репатриируют золотые резервы. Почти 60% респондентов считают, что замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов сделало золото более привлекательным, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году.