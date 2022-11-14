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Шольц выступил против создания торговых барьеров

Шольц призвал укрепить экономические связи ЕС с АСЕАН и выступил против торговых барьеров
Шольц выступил за укрепление экономических связей ЕС и стран Юго-Восточной Азии. Bloomberg ранее связал его визит в Сингапур со стремлением снизить зависимость Германии от Китая
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Евросоюз будет стремиться к расширению сотрудничества со странами АСЕАН, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на Азиатско-тихоокеанской конференции немецкого бизнеса в Сингапуре.

По словам Шольца, в условиях боевых действий на Украине и их последствий «углубление сотрудничества имеет решающее значение, потому что мы все чувствуем, как меняется геополитический ландшафт под нашими ногами» (цитата по Reuters).

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин намерен сократить «рискованную одностороннюю зависимость» от определенных видов сырья и технологий, это сыграет важную роль в стратегии национальной безопасности Германии. В то же время Шольц выступил против разрыва существующих торгово-экономических связей. «Мир с созданными или возрожденными торговыми барьерами не станет лучше», — считает он.

Шольц вместе с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком в преддверии саммита G20 отправились в турне по странам Юго-Восточной Азии, чтобы диверсифицировать экономические связи и снизить зависимость Берлина от Китая, писал на прошлой неделе Bloomberg. Этот регион является сложным рынком для немецких производителей из-за высоких пошлин и конкуренции со стороны Японии в таких отраслях, как электроника и автомобильный сектор.

Со слов источников агентства в правительстве Германии, в ходе поездки в Сингапур Шольц и Хабек постараются привлечь инвестиции в энергетическую трансформацию Германии, что позволит ускорить переход страны к возобновляемым источникам энергии.

Поездка Шольца и Хабека в Смнгапур состоялась через неделю после визита канцлера ФРГ в Китай. Перед ней Шольц написал статью, в которой заявил, что Пекин остается важным торговым партнером для стран Европы и Берлин не хочет «отделяться» от него. В то же время, подчеркнул Шольц, Германия будет стремиться избегать зависимости от Китая: «Там, где возникла рискованная зависимость — например, в случае с важным сырьем, некоторыми редкоземельными материалами или определенными передовыми технологиями — наши компании расширяют свои цепочки поставок. Мы поддерживаем их в этом, например через новые партнерства в области сырья».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Сингапур АСЕАН Китай

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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