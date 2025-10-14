 Перейти к основному контенту
В ТПП назвали среднюю зарплату осужденных

Вице-президент ТПП Дыбова: средняя зарплата осужденных выросла до 33 тыс. рублей
В 2019 году средняя зарплата осужденных, привлеченных к труду, составляла ₽14,7 тыс., сейчас — ₽33 тыс., сообщили в ТПП. При этом остаются «болевые точки», в том числе недостаточная квалификация и законодательные ограничения
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Заработная плата привлеченных к труду осужденных в среднем по России выросла до 33 тыс. руб., или на 125%, по сравнению с 2019 годом, когда показатель составлял 14,7 тыс. руб., сообщила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

Производительность труда осужденных за это время выросла на 84%.

Вице-президент ТПП отметила, что, несмотря на рост показателей, есть «ряд системных проблем», и перечислила «ключевые болевые точки». «Во-первых, бизнес сталкивается с недостаточной квалификацией осужденных и их высокой текучестью: обучив сотрудника, предприятие теряет его после освобождения, и цикл повторяется с новым, неподготовленным работником», — сказала она.

Кроме того, указала Дыбова, есть инфраструктурные и логистические ограничения: предприниматели не готовы размещать дорогостоящее оборудование в исправительных учреждениях, а действующий там жесткий распорядок «усложняет логистику и соблюдение производственных графиков». Помимо этого из-за законодательных ограничений заключенные не могут занимать целый ряд должностей, добавила она.

Эксперты предложили бороться с дефицитом кадров с помощью осужденных
Экономика
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

По данным ФСИН, зарплата приговоренных к принудительным работам по состоянию на январь 2024 года составляла 32 тыс. руб., годом ранее — 24 тыс. Глава ведомства Аркадий Гостев отмечал прошлым летом, что есть люди, «которые получают заработную плату в 60 тыс.». Зарплата осужденных в колониях оказалась существенно ниже, в пределах 10–11 тыс. руб., рассказывал он.

В 2021 году Александр Калашников, который тогда возглавлял ФСИН, предложил заменить заключенными трудовых мигрантов. Он обещал, что «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия»: отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. Инициативу поддержали в Минюсте.

Эксперты Финансового университета при правительстве и Московского финансово-юридического университета также выдвигали идею бороться с дефицитом кадров за счет трудового потенциала осужденных.

