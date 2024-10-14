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Котяков предложил новую систему для привлечения мигрантов в Россию

Глава Минтруда Котяков: нужно выстроить цивилизованную модель по найму мигрантов
Котяков заявил, что цивилизованная модель привлечения мигрантов предполагает подготовку документов и медосмотр на родине мигранта, а не в России. 80% россиян считают, что в стране слишком много мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для привлечения мигрантов в Россию необходимо создать цивилизованную систему, которая улучшила бы нынешнюю патентную модель, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью газете «Ведомости».

«Мы понимаем, что нужно строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы. Патент как инструмент привлечения мигрантов в свое время сыграл роль, но сегодня этот институт нуждается в корректировке», — отметил он. По словам Котякова, сейчас Минтруд совместно с МВД разрабатывают варианты, как настроить будущую систему привлечения мигрантов.

«Акценты мы будем делать на квалифицированных кадрах, но у нас есть потребность и в кадрах с меньшей квалификацией», — добавил министр.

Котяков пояснил, что цивилизованная модель набора предполагает, что подготовка пакета документов, медицинские обследования и обучение соискателя проводятся на родине будущего мигранта.

«Важно, чтобы работодатель нес ответственность за сотрудников, которых он пригласил из-за рубежа, но в то же время получал гарантии», — уточнил министр. Так, по его мнению, должны формироваться прозрачные и понятные правила финансовых отношений между будущим работником и работодателем. Если компания будет нести затраты, то работник должен будет вернуть эту сумму в случае ухода.

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Российские власти начали ужесточать риторику в отношении мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали: в частности, в конце июля депутаты «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, который запрещает мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, школьного и дошкольного образования.

Большинство россиян — 80% — считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Чаще всего иностранцев можно встретить в четырех сферах деятельности: транспорте и логистике (92%), автобизнесе (91%), безопасности (89%) и строительстве (85%). Адекватным количество трудовых мигрантов в стране считают 12% респондентов. Еще 4% опрошенных выразили мнение, что их могло бы быть и больше. В большинстве своем так считают IT-специалисты, а также работники из сферы маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

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трудовые мигранты Антон Котяков Минтруда мигранты
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