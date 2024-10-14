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Бастрыкин потребовал доклад о драке мигрантов с ранеными россиянами

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки в Ленинградской области с участием мигрантов, в результате которой четыре человека получили ножевые ранения, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в региональном главке МВД, конфликт произошел вечером 13 октября у магазина в поселке Янино. Две группы мужчин вступили в конфликт, который перерос в поножовщину.

«Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом», — уточнили в полиции. По информации СК, в результате «уличного конфликта с участием мигрантов» ранения получили граждане России, которые работают в магазине.

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СК завел дело о покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 ст. 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Следователи МВД отдельно открыли производство по статьям о хулиганстве и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью — ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. По ним грозит до семи и десяти лет лишения свободы соответственно.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело Ленинградская область
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Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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