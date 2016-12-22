Россия начнет обмен налоговой информацией с ОАЭ и Багамами

К списку юрисдикций, которые будут обмениваться с Россией налоговой информацией, добавятся ОАЭ и Багамы. ФНС сможет автоматически получать информацию о находящихся там счетах российских резидентов

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Россия расширит международный обмен финансовой информацией. Еще несколько юрисдикций подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат налогообложению в России. Проект приказа о расширении списка ФНС опубликовала на портале раскрытия нормативных актов. Общее число таких государств достигло 85, следует из пояснительной записки к документу.

Новыми участниками автообмена с Россией станут такие популярные офшорные юрисдикции, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Багамы, Гонконг, Вануату, Макао​, Сент-Китс и Невис​, Аруба и Гренада. Автоматически обмениваться с Россией финансовой информацией также начнет Азербайджан. Взаимодействие с новыми юрисдикциями из списка начнется после 1 января 2019 года, следует из списка активаций автообмена на сайте ОЭСР.

Таким образом, данные о счетах, активах и компаниях российских налоговых резидентов в этих юрисдикциях автоматически будут доступны ФНС. Службе не придется каждый раз запрашивать информацию у налоговиков из других стран и обосновывать подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Новые юрисдикции, которые присоединяются к автообмену, популярны для ведения бизнеса по разными причинам, пояснила РБК партнер EY Ирина Быховская. «На Багамах большое скопление [инвестиционных] фондов, в ОАЭ много финансовых компаний. Сент-Китс и Невис популярны благодаря возможности получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость», — рассказала Быховская.

Впрочем, подключение этих стран к обмену было ожидаемым. «Люди, которые имеют паи в фондовых структурах, готовились к этому заранее. Поэтому для них это не будет большим сюрпризом. Уже достаточно сложно найти место, где можно спрятать свои финансовые активы, чтобы об этом не узнали налоговые органы. Очевидно, что все больше стран будет присоединяться к обмену», — добавила Быховская.

Прозрачный обмен

О присоединении России к механизму автообмена стало известно в 2016 году, когда она подписала международное многостороннее соглашение и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР. Документ предполагает, что финансовые институты (банки, небанковские кредитные организации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и т.д.) предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран, и наоборот. Этот механизм позволит ФНС получать данные о счетах российских налоговых резидентов почти от сотни юрисдикций, включая офшорные. Самой России в соответствии со взятыми обязательствами необходимо начать предоставлять информацию о налогоплательщиках в иностранные юрисдикции до 30 сентября 2018 года.

Первым о готовности обмениваться с Россией налоговой информацией заявил в 2016 году Кипр. В списке и другие офшорные зоны: Мальта, Бермуды, остров Мэн, Нормандские острова и т.д.

Когда будут результаты

Автообмен поможет ФНС получить информацию об иностранных счетах, которые контролируют российские налоговые резиденты, и сопоставить данные с налоговой отчетностью и отчетностью, получаемой в рамках валютного контроля, указывает директор практики по оказанию юридических услуг организациям финансового сектора PricewaterhouseCoopers Ксения Грицепанова.

Оценить итоги автообмена можно будет не ранее 2019 года, сообщила РБК пресс-служба ФНС. «Объем поступающей информации может нарастать постепенно: банкам за рубежом также необходимо время на классификацию всей клиентской базы и настройку систем. Не во всех странах наступили конечные сроки для классификации всей клиентской базы», — отмечает директор департамента консультирования по налогообложению и праву Delotte в СНГ Александр​ Синицын.

Владельцам иностранных активов «не стоит рассчитывать на недоступность информации и невключение каких-то юрисдикций [в список по автообмену]», подчеркивает Синицын. Добросовестные и предусмотрительные налогоплательщики и раньше «основывались на том, что информация может быть раскрыта», добавляет эксперт.

Революционного эффекта от старта автообмена не будет, уверен партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. «Офшоров в прежнем смысле, где прячут деньги, уже нет. Люди могут бежать впереди паровоза. Большинство заинтересованных лиц уже сменили налоговое резидентство или получили другое гражданство и утратили налоговую связь с Россией. Им опасаться нечего», — пояснил он.

«Единственные, кому это принесет большой вред, это крупные компании, у которых есть источники доходов за рубежом, за налоги с доходов которых теперь будет бороться государство. Эти компании будут переходить в стадию конфронтации с налоговыми органами», — считает Захаров.