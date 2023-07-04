Беглов подписал закон о взимании ₽100 в день с туристов в Петербурге

С апреля 2024 года с туристов в Санкт-Петербурге будут взимать по 100 руб. за сутки проживания в отелях. От уплаты освободят тех, у кого в городе есть жилье, многодетные семьи и ветеранов боевых действий

Фото: Александр Рощин / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении в городе курортного сбора с 1 октября 2023 по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, первоначально ставка составит 0 руб., а с 1 апреля 2024 года вырастет до 100 руб. с человека за сутки проживания в отелях и гостиницах. По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, переходный период нужен «для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса», передает «Фонтанка».

В администрации города уточнили, что сбор за первый день заезда взиматься не будет. От уплаты освободят более 20 льготных категорий граждан — это те, кто постоянно работает и имеет жилье в Петербурге, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие.

Средства, поступившие в бюджет от уплаты сбора, предлагают направить на проектирование, строительство, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. По оценкам городского правительства, в следующем году удастся привлечь 310 млн руб.

Заксобрание Петербурга утвердило законопроект о курортном сборе 28 июня. Изначально власти планировали ввести его с 1 августа, но по просьбе бизнеса сроки перенесли.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов действует с 1 мая 2018 года. В Краснодарском крае он составляет до 50 руб. в сутки, в Ставропольском — 100 руб., в Алтайском — 50 руб.