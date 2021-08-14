Аналитики допустили рекордный рост нефтедобычи России к лету 2022 года

Россия может достичь рекордных объемов добычи нефти и газового конденсата к лету 2022 года, выход на пиковые показатели ожидается в 2023 году. О таком прогнозе сообщила аналитическая компания Rystad Energy.

«Россия находится на пути к установлению нового месячного рекорда добычи нефти и конденсата в 11,6 млн баррелей в сутки уже в июле 2022 года», — отмечается в сообщении.

Объемы нефтедобычи России, по прогнозу экспертов, достигнут пика почти в 12,2 миллиона баррелей в сутки в середине 2023 года.

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