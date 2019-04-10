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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
Такие потери, по словам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, Польша понесла из-за отсутствия диверсификации поставок сырья
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польша на протяжении многих лет покупала газ у «Газпрома» по ценам выше, чем у европейских поставщиков, и в результате понесла многомиллиардные убытки. Об этом заявил на прошедшем в Гданьске VII Национальном энергетическом саммите ​уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает «Радио Польши».

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

«Польша понесла убытки, поскольку поставки газа от российского монопольного поставщика оказались дороже европейских», — пояснил Наимский.

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Ранее тот же Наимский оценивал потери Польши от невыгодного для нее контракта с «Газпромом» на транзит газа через польскую территорию в 2010–2017 годах в $400 млн.

В ходе саммита в Гданьске Наимский заявил, что Польша должна стремиться к тому, чтобы получать газ из разных источников, чему должны помочь постройка газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу с норвежской газотранспортной сетью, расширение СПГ-терминала в Свиноуйсьце и строительство нового терминала в Гданьске.

«Реализация этих проектов позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, решить проблему зависимости от российского поставщика, а также снизить стоимость импорта этого сырья», — подчеркнул Наимский.

Польша — один из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе, в 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, что составляет примерно четверть от общего объема поставок в регион. Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать контракт.​

Автор: Евгений Калюков
Теги: Польша, российский газ, Поставки
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