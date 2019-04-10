Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

Такие потери, по словам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, Польша понесла из-за отсутствия диверсификации поставок сырья

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польша на протяжении многих лет покупала газ у «Газпрома» по ценам выше, чем у европейских поставщиков, и в результате понесла многомиллиардные убытки. Об этом заявил на прошедшем в Гданьске VII Национальном энергетическом саммите ​уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает «Радио Польши».

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

«Польша понесла убытки, поскольку поставки газа от российского монопольного поставщика оказались дороже европейских», — пояснил Наимский.

Ранее тот же Наимский оценивал потери Польши от невыгодного для нее контракта с «Газпромом» на транзит газа через польскую территорию в 2010–2017 годах в $400 млн.