Казначейство впервые начнет управлять резервами внебюджетного фонда

Минфин предложил отдать управление резервами Фонда соцстрахования Федеральному казначейству. Новая схема позволит удвоить доходы, считают в ведомстве. Управление средствами ПФР также может перейти Казначейству, считает эксперт

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Минфин предлагает передать полномочия по управлению свободными средствами Фонда социального страхования Федеральному казначейству. Проект поправок в Бюджетный кодекс опубликован на портале раскрытия нормативных актов.

ФСС зарабатывает, размещая средства резерва на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и проводя сделки РЕПО. По последней информации ФСС на конец июня, минимальная процентная ставка размещения составила 6,92% годовых.

Но Казначейство могло бы зарабатывать больше, следует из проекта Минфина. Фонду «не свойственна» функция самостоятельного размещения средств резервов, а сумма поступлений ограничена минимальной процентной ставкой, пояснил РБК представитель Минфина. Это «не позволяет в полной мере осуществлять управление средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и с учетом установленных ограничений в части минимальной процентной ставки», добавил он.

Нынешняя схема «фактически приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств страхового резерва», подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

По прогнозу Минфина, среднегодовой объем резерва ФСС сократится почти на 11% в ближайшие три года — со 162,6 млрд руб. в 2019 году до 144,8 млрд руб. в 2021 году (такие цифры приводятся в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок). Общий доход фонда от размещения средств составит 15 млрд руб. в ближайшие три года, по оценке самого ФСС.

Управление со стороны Казначейства, как прогнозирует Минфин, позволит практически удвоить сумму поступлений. Доход составит порядка 29 млрд руб. за три года, подсчитали в министерстве.

В настоящее время 100% доходов от размещения резерва ФСС зачисляются в бюджет фонда. После передачи управления Казначейству Минфин предлагает изменить норматив в расчете 85% — в бюджет ФСС, 15% — в федеральную казну. По аналогичной схеме распределяются доходы негосударственных пенсионных фондов от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений (85% идут на пополнение резервов, а остальное — на вознаграждения управляющим компаниям и спецдепозитарию). По оценке Минфина, изменения выгодны ФСС и позволят увеличить доходы фонда до 24,65 млрд руб. в ближайшие три года. Бюджет при таком механизме получит 4,35 млрд руб. в ближайшие три года.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 января. Пресс-служба ФСС не прокомментировала РБК предложение Минфина.

Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

Еще два фонда

Размещением временно свободных средств также занимаются Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Казначейство их средствами не управляет, а осуществляет только кассовое обслуживание, пояснил представитель Минфина.​

В настоящее время в резерве Пенсионного фонда накоплено 122 млрд руб., сообщила РБК пресс-служба ПФР. Доход от размещения средств резерва в 2017 году составил 4,94 млрд руб., следует из отчетности ПФР (*.pdf), ставки по депозитам находились в диапазоне от 7,5 до 10,15%. ФОМС не ответил на вопросы РБК.

Как заявил РБК член экспертного совета при правительстве Александр Брагин, не исключено, что в будущем полномочия по размещению свободных средств ПФР и ФОМС также перейдут Казначейству. «Это условно внебюджетные фонды, которые по факту являются квазибюджетными. Если сосредоточить их обслуживание в руках Казначейства, с позиции государства это будет более прозрачно», — пояснил эксперт.

В пресс-службе ФОМС не смогли оперативно прокомментировать РБК вероятность передачи Казначейству управление свободными средствами. В ​Пенсионном фонде воздержались от комментариев.

Брагин не видит риска централизации функций в Казначействе. «У него более надежные и прибыльные возможности заработка, а доходность выше за счет большего объема средств. Передать управление Казначейству — все равно что переложить из одного кармана в другой. Хуже точно не будет», — полагает эксперт.

Казначейству, как писал РБК, передадут и полномочия по бухучету и оплате труда сотрудников всех министерств в подчинении правительства. Это избавит ведомства от непрофильной деятельности и сократит издержки. Как объяснял замглавы Казначейства Станислав Прокофьев, в министерствах порядка 20 тыс. бухгалтеров. В Казначействе, по его словам, бухучетом будут заниматься всего тысяча специалистов.