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Все несиловые ведомства откажутся от функций бухучета
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Все несиловые ведомства откажутся от функций бухучета
Экономика, 21:16
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Все несиловые ведомства откажутся от функций бухучета
Все министерства, которыми руководит правительство, передадут Казначейству полномочия по ведению бюджетного учета и оплате труда персонала. Эти структуры перейдут на единое ПО бухучета, рассказал глава Казначейства Роман Артюхин
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В расширенный список ведомств, которые передадут свои функции по ведению бюджетного учета и оплате труда сотрудников в Федеральное казначейство, не войдут министерства, которыми управляет президент. Об этом в четверг рассказал журналистам глава Казначейства Роман Артюхин.

«Сам по себе бухучет — это служебная функция, которая требует специализации. Государство в некотором смысле является единым юрлицом, где должна быть одна бухгалтерия. Но, что важно, этот механизм касается только органов власти, находящихся в ведении правительства. Не распространяется эта модель на те ведомства, которые [находятся] под президентом, или государственные органы [независимые от исполнительной власти] — Счетная палата, Судебный департамент, про них речи не идет», — объяснил он.

К ведомствам, руководство которыми осуществляет президент России, относятся Минобороны, МВД, МЧС, МИД и Минюст. Соответственно, все остальные, включая Минфин, постепенно откажутся от ведения бухучета и формирования соответствующей отчетности, подтвердил Артюхин.

Министерства «с нуля»

Пилотный проект централизованного бухгалтерского учета других ведомств Казначейство запустило с начала этого года, его первым объектом стала Росаккредитация. Недавно стало известно, что первыми федеральными министерствами, передавшими свои функции бюджетного учета, станут министерства науки и просвещения. Нововведения должны вступить в силу в 2018 году, следовало из проекта изменений в постановление правительства, который опубликовал Минфин.

Артюхин подтвердил эту информацию и рассказал, что Минобрнауки и Казначейство уже подписали соответствующую «дорожную карту». «Поскольку это новое министерство, оно фактически сейчас начинает действия с нуля. Они уже открыли лицевые счета, и сейчас первые зарплаты, их начисление, сделает Казначейство», — сказал он. Что касается Министерства просвещения, то переговоры с ним находятся в активной стадии, взаимопонимание на уровне руководства достигнуто, добавил чиновник.

Министерство образования и науки было разделено на Министерство просвещения (оно занимается дошкольным и школьным образованием) и Минобрнауки (высшее образование и научные исследования) в середине мая 2018 года в результате формирования новой структуры правительства. Согласно постановлению правительства, реорганизация Минобрнауки должна завершиться до конца года.

Учитывать специфику

Артюхин признал, что есть службы и ведомства, забрать у которых бухгалтерские полномочия не представляется возможным. К таким относятся, например, Федеральная налоговая служба (ФНС), а также Гохран. «Подход должен быть разумный, ​нет задачи всех поставить на учет», — сказал он.

По его словам, ведомство весьма технологично подходит к новой задаче. Согласно утвержденному в июне постановлению правительства, Казначейство будет осуществлять закупку бухгалтерского программного обеспечения для всех ведомств, находящихся в подчинении правительству, рассказал он.

Одной из причин, по которой происходит централизация бухгалтерских функций, является оптимизация численности сотрудников, сообщил член экспертного совета при правительстве Александр Брагин. По словам замглавы Казначейства Станислава Прокофьева, число сотрудников, осуществляющих бухгалтерские функции во всех министерствах, составляет около 20 тыс. человек. В Казначействе этим занимается и будет заниматься всего тысяча специалистов, сообщил он в беседе с РБК.

Как ранее заявил Артюхин в интервью ТАСС, смысл централизации в том, чтобы федеральные органы власти получили новые сервисы и возможности. «Казначейство России будет нести в некотором роде контрольно-охранную функцию. Мы примем на себя многие задачи ведомств, в частности будем снимать вопросы, поставленные в актах Счетной палаты, и реагировать на их замечания», — говорил он. Бухгалтеры с аудиторами «быстрее найдут общий язык», что позволит снять нагрузку с министров и их заместителей, считает он.

Кто еще передаст Казначейству свою бухгалтерию

В список министерств, которые находятся в ведении правительства, входят Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго, Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минпромторг, Минвостокразвития, Минспорт, Минсельхоз, Минкавказ, Минстрой, Минтранс, а также Минкомсвязь.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Казначейство , министерства , бухгалтерский учет
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