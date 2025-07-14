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Война санкций ,  
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Reuters узнал о готовности ЕС согласовать 18-й пакет санкций

Сюжет
Война санкций
Предварительно все страны Евросоюза одобрили новый пакет ограничений, в том числе Словакия, выяснил Reuters. Среди новых мер — снижение потолка цен на нефть до $47 за баррель и его дальнейший «плавающий» курс
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Представители европейских стран рассчитывают в понедельник, 14 июля, согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть, пишет Reuters, ссылаясь на четыре источника.

В случае согласования, официально пакет мер будет принят на следующий день, на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Сейчас согласованы все элементы пакета, но у одного государства остались технические оговорки относительно нового ограничения — Словакия согласилась на новые меры, но добивается гарантий от Европейской комиссии насчет планов постепенного прекращения поставок российского газа.

В числе согласованных решений — механизм для установления динамической предельной стоимости на российскую нефть. Согласно замыслу, стоимость нефти будет на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за последние шесть месяцев (вместо трех, изначально предложенных Еврокомиссией).

Первоначальная предельная цена составит примерно $47 за баррель (сейчас — $60), утверждает один из источников. Эту сумму получили, усреднив стоимость барреля российской нефти за последние 22 недели и вычтя 15%, объясняет агентство.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Обсуждение понижения потолка цен на нефть активизировалось в связи с рыночными потрясениями из-за войны Ирана и Израиля: уровень в $60 стал неактуальным, писал Reuters. На некоторое время мировые цены на нефть выросли до $80 за баррель, а затем снова упали.

Российские власти считают западные санкции против энергетического сектора неэффективными и не оказывающими воздействия на экономику России. «Когда был установлен потолок 60 долларов, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять», — уверен вице-премьер Александр Новак.

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