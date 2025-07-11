МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Снижение экспорта нефти из России ставит под сомнение способность страны поддерживать свои производственные мощности, заявило МЭА. Несмотря на падение объема поставок, доходы России от экспорта в июне выросли на 6,4% к маю

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Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете заявило, что снижение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России ставит под сомнение способность страны поддерживать свои производственные мощности.

Согласно июльскому отчету МЭА, выдержки из которого приводит Bloomberg, в прошлом месяце ежедневные поставки российской сырой нефти стабилизировались на уровне 4,68 млн барр., а ежедневный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. барр., до 2,55 млн барр.

«Объемы поставок как сырой нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на низком уровне, опустившись до пятилетнего сезонного минимума. Это ставит под сомнение способность России поддерживать свои добывающие мощности», — утверждают авторы. По оценкам агентства, объем поставок из России падал на протяжении большей части 2024 и 2025 годов.

Несмотря на снижение поставок за рубеж, экспортная выручка России в июне выросла более чем на $800 млн, до $13,6 млрд, что на 6,4% больше, чем в мае, указано в докладе МЭА. Росту способствовало увеличение средних мировых цен на нефть на фоне военного конфликта Израиля и Ирана.

По оценке МЭА, добыча нефти в России в июне в целом осталась на прежнем уровне — 9,2 млн барр. в сутки. Добыча превышала план ОПЕК+, считают эксперты агентства.

В начале июля страны ОПЕК+, которые в 2023-м ограничили нефтедобычу на 2,2 млн барр. в сутки, решили увеличить квоты на август на 548 тыс. барр. в сутки. Таким образом, Россия без учета плана компенсаций сможет увеличить добычу нефти в августе до 9,344 млн барр. в сутки. В пресс-релизе организации отмечалось, что решение было принято с учетом «стабильных перспектив развития мировой экономики» и «благоприятных показателей рынка, которые отражены в низких запасах нефти».

Как напоминает Bloomberg, Россия, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти, засекретила данные о добыче и экспорте после начала боевых действий на Украине, затруднив независимую оценку состояния ее нефтяной отрасли. ️Собственные данные агентства по отслеживанию судов свидетельствуют о падении объема российского экспорта сырой нефти морским путем. Bloomberg также отмечает, что объемы переработки нефти в стране в июне оставались на высоком уровне, несмотря на сезонные ремонтные работы.