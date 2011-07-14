Если завтра дефолт: что будет, когда США перестанут платить

Призрак дефолта по гособлигациям США, невообразимый еще несколько месяцев назад, с каждым днем становится все отчетливее. Неспособность республиканцев и демократов договориться о повышении потолка госдолга понятна - идет предвыборная гонка, и у оппонентов Барака Обамы слишком силен соблазн посадить его в экономическую лужу. Тем временем час икс все ближе и 2 августа (день, когда США могут объявить технический дефолт) неумолимо надвигается на рынки.

В настоящее время США занимают по 125 млрд долл. ежемесячно. Администрация Б.Обамы хочет поднять потолок госдолга на 2 трлн долл., что позволит стране продержаться на свежих займах до конца выборов 2012г. И хотя большинство экспертов считают, что сторонам удастся договориться к указанному дедлайну, Министерство финансов США лихорадочно готовится к тому, что может стать тем самым злополучным айсбергом для "Титаника" американской экономики.

Lehman Brothers покажется цветочками

Многие задаются вопросом: что же будет, если политики все-таки дотянут крупнейшую экономику мира до технического дефолта? Немногочисленные оптимисты верят, что ничего страшного не произойдет. Однако большинство экспертов строят самые мрачные прогнозы – от повторной рецессии до нового витка глобального экономического кризиса.

В администрации Б.Обамы опасаются, что паника инвесторов в связи с дефолтом 2 августа приведет к последствиям, которые с легкостью переплюнут эффект от крушения Lehman Brothers образца 2008г. Это может поставить крест на политической карьере Б.Обамы, однако есть и чисто экономические моменты остановки платежей, грозящие сурово сказаться на американской финансовой системе.

Больно и дорого

Первым прямым эффектом от технического дефолта станет увеличение доходности гособлигаций Минфина США (т.н treasuries). Процентные ставки резко скакнут вверх, что усугубит обслуживание и без того гигантского внешнего долга США.

Пока инвесторы верят, что конгресс решит дело миром и доходность по 10-летним бумагам находится на уровне 3,09%. Однако этот показатель будет увеличиваться в арифметической прогрессии ежедневно, если дефолт все-таки состоится.

Кроме того, treasuries потеряют привлекательность и в глазах крупнейших иностранных инвесторов, которые просто перестанут давать в долг, даже когда занимать станет можно. Сейчас на руках иностранцев находятся американские гособлигации на 4,45 трлн долл., львиная доля которых приходится на центральные банки. Однако Китай и другие крупные держатели уже сейчас приостановили их покупки, опасаясь дефолта. Если же он произойдет, то репутационные потери до сих пор безупречного американского госдолга будет трудно даже подсчитать.

Цепная реакция

После шока на рынке treasuries инвесторы, скорее всего, начнут избавляться от всех американских активов. В первую очередь это коснется ликвидного рынка акций, который в такой ситуации быстро покатится под гору. Это, в свою очередь, может вызвать волну т.н. margin call"ов, ведь многие кредиты берутся под залог акций, а их стоимость может упасть до уровня, не обеспечивающего займ.

Для простых американцев дефолт тоже не несет ничего хорошего – взлетят процентные ставки по ипотеке и кредитам, что надолго свяжет потребительскую активность. Худшего сценария для страны, где на потребительские расходы приходится до двух третей ВВП, а жилищный рынок до сих пор лежит в коме после шока 2008г., и придумать нельзя.

Нетрудно догадаться, какие потрясения подобные события принесут на мировые рынки, по горло завязанные на системе treasuries и во многом зависящие от рынка американского.

Секретный "план Б"

Как стало известно агентству Reuters из осведомленных источников, в Минфине США сейчас срочно изучают все возможности для спасения репутации страны как надежного должника. Для этого отрабатываются сразу три направления, которые позволят смягчить последствия грядущего технического дефолта.

Так, если до 2 августа сторонам не удастся договориться полюбовно, Белый дом может прибегнуть к 14-й поправке, гласящей, что госдолг США "не может быть подвергнут сомнению". Широкая трактовка этой поправки подразумевает, что США ни при каких обстоятельствах не могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам, а значит, могут поддерживать выплаты любой ценой – например, наплевав на сенат и продолжив займы, как ни в чем не бывало.

Другим вариантом является обращение к постановлению Главного бюджетно-контрольного управления США от 1985г., в котором провозглашается право Минфина расставлять приоритеты платежам в случае дефолта. Таким образом, у администрации Белого дома появится шанс перенаправить денежные потоки так, чтобы оплачивать в первую очередь самое необходимое.

Третьим способом хоть временно спасти положение является перенос платежей на более поздний срок. Для этого Минфину придется пойти на непопулярные, но хоть как-то предохраняющие от бегства инвесторов и финансового краха меры. В частности, придется остановить автоматическую систему выплат, действующую сейчас, и перепрограммировать ее так, чтобы платежи были совершены через какое-то время. Сложность заключается в том, что это крайне трудно сделать технически (Минфин производит около 3 млн операций выплат ежедневно), ну а политические последствия задержки пенсий и зарплат и вовсе выглядят печальными.

Право хранить молчание

Впрочем, на официальном уровне чиновники отрицают существование какого-либо "плана Б", подчеркивая, что единственным способом разрешить ситуацию является увеличение потолка госдолга.

"Наш основной план заключается в том, чтобы конгресс одобрил повышение планки госдолга. Запасной план состоит в том, чтобы конгресс все равно проголосовал за повышение планки госдолга. Ну и на случай, если не сработает этот запасной вариант, у нас есть еще один страховочный план - чтобы конгресс все-таки утвердил повышение планки госдолга", - безапелляционно заявил недавно министр финансов США Тимоти Гейтнер.

И это неудивительно – даже намек на альтернативное решение может снизить интенсивность переговоров: осознание некритичности ситуации лишь отодвинет сроки принятия решения, и в Белом доме этого явно не хотят.