Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8870,20 -799,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,94 -0,84% DJIA 25226,11 -0,43% Nasdaq 7597,49 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
Если завтра дефолт: что будет, когда США перестанут платить
Лента новостей
МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество
Если завтра дефолт: что будет, когда США перестанут платить
Экономика, 14 июл 2011, 11:34
0
Если завтра дефолт: что будет, когда США перестанут платить
Призрак дефолта по гособлигациям США, невообразимый еще несколько месяцев назад, с каждым днем становится все отчетливее. Неспособность республиканцев и демократов договориться о повышении потолка госдолга понятна - идет предвыборная гонка, и у оппонентов Барака Обамы слишком силен соблазн посадить его в экономическую лужу. Тем временем час икс все ближе и 2 августа (день, когда США могут объявить технический дефолт) неумолимо надвигается на рынки.

В настоящее время США занимают по 125 млрд долл. ежемесячно. Администрация Б.Обамы хочет поднять потолок госдолга на 2 трлн долл., что позволит стране продержаться на свежих займах до конца выборов 2012г. И хотя большинство экспертов считают, что сторонам удастся договориться к указанному дедлайну, Министерство финансов США лихорадочно готовится к тому, что может стать тем самым злополучным айсбергом для "Титаника" американской экономики.

Lehman Brothers покажется цветочками

Многие задаются вопросом: что же будет, если политики все-таки дотянут крупнейшую экономику мира до технического дефолта? Немногочисленные оптимисты верят, что ничего страшного не произойдет. Однако большинство экспертов строят самые мрачные прогнозы – от повторной рецессии до нового витка глобального экономического кризиса.

В администрации Б.Обамы опасаются, что паника инвесторов в связи с дефолтом 2 августа приведет к последствиям, которые с легкостью переплюнут эффект от крушения Lehman Brothers образца 2008г. Это может поставить крест на политической карьере Б.Обамы, однако есть и чисто экономические моменты остановки платежей, грозящие сурово сказаться на американской финансовой системе.

Больно и дорого

Первым прямым эффектом от технического дефолта станет увеличение доходности гособлигаций Минфина США (т.н treasuries). Процентные ставки резко скакнут вверх, что усугубит обслуживание и без того гигантского внешнего долга США.

Пока инвесторы верят, что конгресс решит дело миром и доходность по 10-летним бумагам находится на уровне 3,09%. Однако этот показатель будет увеличиваться в арифметической прогрессии ежедневно, если дефолт все-таки состоится.

Кроме того, treasuries потеряют привлекательность и в глазах крупнейших иностранных инвесторов, которые просто перестанут давать в долг, даже когда занимать станет можно. Сейчас на руках иностранцев находятся американские гособлигации на 4,45 трлн долл., львиная доля которых приходится на центральные банки. Однако Китай и другие крупные держатели уже сейчас приостановили их покупки, опасаясь дефолта. Если же он произойдет, то репутационные потери до сих пор безупречного американского госдолга будет трудно даже подсчитать.

Цепная реакция

После шока на рынке treasuries инвесторы, скорее всего, начнут избавляться от всех американских активов. В первую очередь это коснется ликвидного рынка акций, который в такой ситуации быстро покатится под гору. Это, в свою очередь, может вызвать волну т.н. margin call"ов, ведь многие кредиты берутся под залог акций, а их стоимость может упасть до уровня, не обеспечивающего займ.

Для простых американцев дефолт тоже не несет ничего хорошего – взлетят процентные ставки по ипотеке и кредитам, что надолго свяжет потребительскую активность. Худшего сценария для страны, где на потребительские расходы приходится до двух третей ВВП, а жилищный рынок до сих пор лежит в коме после шока 2008г., и придумать нельзя.

Нетрудно догадаться, какие потрясения подобные события принесут на мировые рынки, по горло завязанные на системе treasuries и во многом зависящие от рынка американского.

Секретный "план Б"

Как стало известно агентству Reuters из осведомленных источников, в Минфине США сейчас срочно изучают все возможности для спасения репутации страны как надежного должника. Для этого отрабатываются сразу три направления, которые позволят смягчить последствия грядущего технического дефолта.

Так, если до 2 августа сторонам не удастся договориться полюбовно, Белый дом может прибегнуть к 14-й поправке, гласящей, что госдолг США "не может быть подвергнут сомнению". Широкая трактовка этой поправки подразумевает, что США ни при каких обстоятельствах не могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам, а значит, могут поддерживать выплаты любой ценой – например, наплевав на сенат и продолжив займы, как ни в чем не бывало.

Другим вариантом является обращение к постановлению Главного бюджетно-контрольного управления США от 1985г., в котором провозглашается право Минфина расставлять приоритеты платежам в случае дефолта. Таким образом, у администрации Белого дома появится шанс перенаправить денежные потоки так, чтобы оплачивать в первую очередь самое необходимое.

Третьим способом хоть временно спасти положение является перенос платежей на более поздний срок. Для этого Минфину придется пойти на непопулярные, но хоть как-то предохраняющие от бегства инвесторов и финансового краха меры. В частности, придется остановить автоматическую систему выплат, действующую сейчас, и перепрограммировать ее так, чтобы платежи были совершены через какое-то время. Сложность заключается в том, что это крайне трудно сделать технически (Минфин производит около 3 млн операций выплат ежедневно), ну а политические последствия задержки пенсий и зарплат и вовсе выглядят печальными.

Право хранить молчание

Впрочем, на официальном уровне чиновники отрицают существование какого-либо "плана Б", подчеркивая, что единственным способом разрешить ситуацию является увеличение потолка госдолга.

"Наш основной план заключается в том, чтобы конгресс одобрил повышение планки госдолга. Запасной план состоит в том, чтобы конгресс все равно проголосовал за повышение планки госдолга. Ну и на случай, если не сработает этот запасной вариант, у нас есть еще один страховочный план - чтобы конгресс все-таки утвердил повышение планки госдолга", - безапелляционно заявил недавно министр финансов США Тимоти Гейтнер.

И это неудивительно – даже намек на альтернативное решение может снизить интенсивность переговоров: осознание некритичности ситуации лишь отодвинет сроки принятия решения, и в Белом доме этого явно не хотят.

Теги: дефолт , министерство финансов , технический дефолт , Lehman
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Moody's пригрозило США снижением кредитного рейтинга Экономика
Б.Обама: В случае дефолта у нас не будет денег на выплату пенсий Экономика
ЦБ РФ: Дефолт по гособлигациям США не произойдет никогда Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.