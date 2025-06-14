«Росатом» возглавит консорциум по строительству АЭС в Казахстане

В Казахстане сочли проект «Росатома» по строительству первой с советских времен АЭС самым выгодным, российская компания возглавит международный консорциум. Теперь прорабатывается вопрос о финансировании со стороны России

Фото: Екатерина Чеснокова / фотохост Конгресса молодых учёных

«Росатом» возглавит международный консорциум по строительству атомной электростанции в Казахстане, сообщило Агентство по атомной энергии республики, передает Nur.kz.

Российская компания вошла в шорт-лист потенциальных вендоров наряду с Китайской национальной ядерной корпорацией (China National Nuclear Corporation, CNNC); южнокорейской KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) и французской EDF (Électricité de France).

Кандидаты представили пакет материалов с техническим и коммерческим предложениями по строительству. В него вошли в том числе данные:

по ориентировочной стоимости строительства;

по срокам реализации проекта;

о модели привлечения финансирования;

о подходах к локализации оборудования и строительных работ;

о возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле.

Также компании представили предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала и данные по вопросам социальных обязательств.

«В результате на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам, как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.», — сказали в ведомстве.

Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли по итогам анализа сочла наиболее оптимальными и выгодными предложения «Росатома». Следом шел проект китайской CNNC; французская EDF и южнокорейская компания KHNP разделили третье место.

«В настоящее время, согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС», — добавили в казахстанском агентстве по атомной энергии.

О решении построить в Казахстане первую с советских времен АЭС в Алматинской области стало известно в 2019 году. В 2023-м ее строительство оценивалось в $10–15 млрд. В прошлом году в Казахстане прошел референдум, по итогам которого строительство АЭС в республике поддержали 71,12% проголосовавших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе заявил, что строительство первой АЭС нужно ускорить, поскольку власти республики планируют создать ядерный кластер и построить еще две атомные станции.

В Казахстане уже работала АЭС. С 1973 по 1999 год на западе страны, в Шевченко (с 1991 года Актау, город на берегу Каспийского моря, центр Мангистауской области) на базе Мангистауского атомного энергокомбината действовала Шевченковская АЭС. Это была станция с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-350, он позволял превращать отработанное ядерное топливо в топливо для АЭС. На станции не произошло ни одного радиационного инцидента, но на реакторе потенциально можно было нарабатывать оружейный плутоний-239. В Казахстане, который в 1990-х выдвинул ряд антиядерных инициатив, это стало решающим фактором, и в 1999 году БН-350 вывели из эксплуатации.