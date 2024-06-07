Аузан предупредил об опасной границе, грозящей спиралью инфляции

Декан экономфака МГУ предупредил о рисках спиралевидного развития инфляции на фоне быстрого роста ОПК, ставшего для экономики инъекцией адреналина. Пока ЦБ и Минфин удерживают ситуацию, но опасная граница близка, cчитает он

Александр Аузан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

За последние два года в России произошел «структурный сдвиг», вызванный огромным приростом производства в оборонной промышленности, ставшего новым драйвером развития экономики в целом. Случившееся стало своеобразной инъекцией адреналина, но это разовое средство, на котором долго жить нельзя. Такое мнение высказал в эфире телеканала РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Военная экономика имеет значение такого адреналина для экономического развития, пока не нарушает макроэкономическую стабильность. На мой взгляд, мы практически на этой грани... Мы вышли на предел в употреблении адреналина», — считает экономист.

По словам Аузана, при действующей с декабря 2023 года ключевой ставке в 16% годовых (сегодня, 7 июня, ЦБ сохранил ставку на этом уровне) не произошло ни обрушения объемов кредитов, ни снижения инфляционных ожиданий.

«И это означает, что где-то близко опасная граница, за которой, возможно, спиралевидное развитие инфляции. Зарплаты и цены, зарплаты и цены. И это при дефиците труда, который точно будет подталкивать к росту зарплат и необязательно будет подталкивать к росту производительности», — пояснил декан экономфака МГУ.

Аузан полагает, что пока «адреналин» не нарушил макроэкономическую стабильность, ЦБ и Минфину удается «удерживать ситуацию», однако она уже сейчас «на грани». «Военный драйвер» не обеспечивает экономике роста предложения, которое бы компенсировало увеличение спроса, отметил он.

«Нельзя же снарядами и боевыми машинами расплачиваться с инженерами, которые работают в оборонке. В итоге возникает такой денежный навес, возникает угроза. Обсуждение, хватит ли жесткой риторики Центральному банку, чтобы остановить этот процесс, или нужно будет дальше поднимать и поднимать ставку, — это как раз звоночек», — подчеркнул Аузан.

Наиболее принципиальным вопросом в сложившейся ситуации Аузан назвал возможность проведения в будущем конверсии, то есть использования того технологического рывка, который делает оборонная промышленность, для развития технологий двойного назначения. Примеров действительно удачной конверсии в истории России Аузан не видит, но опыт других стран, по его словам, доказывает, что это возможно.

«И из военных технологий нужно будет извлекать что-то мирное. И из вернувшихся людей нужно делать такой человеческий капитал, который найдет себя в экономике. Потому что иначе образуется известная проблема лишнего поколения. Мне кажется, мы только сейчас стали задумываться о том, что будет после. Поэтому планов — нет, не вижу. А размышления о том, что рано или поздно страница будет перевернута и нужно будет предпринимать какие-то действия для людей и для экономики, закрывая предыдущую страницу, вот такие обсуждения пожалуй что начались», — резюмировал Аузан.