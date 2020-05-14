СМИ узнали о планах ФНС запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

В налоговой службе рассчитывают, что дополнительные цифровые проекты охватят сотни тысяч человек и позволят сэкономить бизнесу миллиарды рублей

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Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект о запуске новых цифровых продуктов, которые упростят уплату налогов. В частности, речь идет о развитии удостоверяющего центра (УЦ) для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам, сообщает «Коммерсантъ».

В ФНС рассчитывают, что уже в 2022 году центр будет обрабатывать 100% соответствующих запросов, а бизнес сможет сэкономить на этом порядка 144 млрд руб. Кроме того, централизация выдачи квалифицированной электронной подписи упростит налоговикам поддержание единого и актуального реестра электронных подписей.

В ведомстве подсчитали, что создание инфраструктуры УЦ на базе центров обработки данных ФНС обойдется в 280 млн руб., а развитие интерактивных сервисов службы в рамках проекта — в 60 млн руб.

Следующий проект — услуга упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Предполагается, что в 2021 году ею будут охвачены около 900 тыс. человек (порядка 10% от числа обращающихся за вычетом в год). «Коммерсантъ» указывает, что из-за разного рода проблемных моментов (недостаточная численность сотрудников ФНС и неготовность банков к информационному сотрудничеству в электронном виде) до 2022 года предполагается лишь отработать практику без расширения самой системы вычетов.

Третий проект — упрощенная процедура регистрации индивидуальных предпринимателей — потребует внесения изменения в соответствующий пункт законодательства. Планируется, что уже в декабре около 10 тыс. ИП смогут зарегистрироваться через мобильное приложение интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», а в следующем году их число вырастет до 150 тыс.