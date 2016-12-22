Минтруд внес в правительство законопроект об электронных трудовых книжках

Министерство труда и социальной защиты внесло в правительство законопроект о введении электронных трудовых книжек. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин, передает «Интерфакс».

По его словам, проект был внесен в кабмин накануне, 10 декабря. Топилин добавил, что пока остаются два разногласия с работодателями. «Мы обязательно с коллегами будем проводить переговоры», — добавил он.

В июле замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова рассказала, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных трудовой деятельности человека. Она будет формироваться путем передачи работодателем сведений в Пенсионный фонд в электронном виде.

В режиме онлайн работодатели должны будут передавать данные о сотрудниках с 2020 года. Переходный период продлится до 2027 года — до этого времени работодатели обязаны хранить бумажные трудовые книжки.