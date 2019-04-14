Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка

Если бы не политика ФРС, фондовый рынок мог бы вырасти на 10 000 пунктов, уверен президент США. «Убийственной» он назвал программу количественного ужесточения, в рамках которой регулятор с 2017 года расчищает свой раздутый баланс

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС; выполняет функции центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Если бы ФРС выполняла свою работу должным образом, [сейчас] она так не делает, фондовый рынок вырос бы на 5000–10 000 дополнительных пунктов», — поделился расчетами Трамп. ВВП США в таком случае, по его мнению, составил бы более 4% вместо 3%. «Практически без инфляции», — спрогнозировал Трамп. Количественное ужесточение (или официально — нормализация баланса), которое является частью политики ФРС, «было убийственным», уверен американский лидер. «Следовало бы сделать с точностью наоборот!» — резюмировал он.

Индекс Dow Jones, согласно последним данным (на 12 апреля), составлял порядка 26 388 пунктов.

Количественное ужесточение (quantitative tightening, QT), о котором упомянул президент США, началось в октябре 2017 года. Такое название получила программа нормализации баланса, в рамках которой ФРС стала продавать участникам рынка активы, которые выкупила в ходе антикризисной программы количественного смягчения (quantitative easing, QE), для расчистки раздутого баланса регулятора. Таким образом Федрезерв уменьшает долларовую массу.