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Экономика ,  
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Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка
Если бы не политика ФРС, фондовый рынок мог бы вырасти на 10 000 пунктов, уверен президент США. «Убийственной» он назвал программу количественного ужесточения, в рамках которой регулятор с 2017 года расчищает свой раздутый баланс
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС; выполняет функции центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Если бы ФРС выполняла свою работу должным образом, [сейчас] она так не делает, фондовый рынок вырос бы на 5000–10 000 дополнительных пунктов», — поделился расчетами Трамп. ВВП США в таком случае, по его мнению, составил бы более 4% вместо 3%. «Практически без инфляции», — спрогнозировал Трамп. Количественное ужесточение (или официально — нормализация баланса), которое является частью политики ФРС, «было убийственным», уверен американский лидер. «Следовало бы сделать с точностью наоборот!» — резюмировал он.

Индекс Dow Jones, согласно последним данным (на 12 апреля), составлял порядка 26 388 пунктов.

Количественное ужесточение (quantitative tightening, QT), о котором упомянул президент США, началось в октябре 2017 года. Такое название получила программа нормализации баланса, в рамках которой ФРС стала продавать участникам рынка активы, которые выкупила в ходе антикризисной программы количественного смягчения (quantitative easing, QE), для расчистки раздутого баланса регулятора. Таким образом Федрезерв уменьшает долларовую массу.

Впервые о планах такого сокращения ФРС сообщала летом 2017 года. Изначально сокращение составило $10 млрд в месяц, затем его расширили до $50 млрд ежемесячно. При этом известно, что в третью волну количественного смягчения ФРС купила казначейские облигации и ипотечные облигации на сумму $85 млрд. В целом объем активов ФРС из-за программ QE с осени 2012 года по осень 2017 года вырос вчетверо, до $4,5 трлн. На тот момент ФРС являлась держателем 16% госбондов США.

Финансы
Решение ФРС о ставке подняло рубль на максимум с августа

CNN обращает внимание на то, что заявления Трампа о политике ФРС прозвучали на фоне начавшегося в сенате возмущения по поводу предложений президента США занять свободные кресла в совете управляющих ФРС бывшему кандидату в президенты США от республиканцев Херману Кейну и экономическому комментатору Стивену Муру.

На прошлой неделе четыре республиканца заявили, что не будут голосовать за кандидатуру Кейна, который ранее входил в региональный совет Федерального резерва в Канзас-Сити, из-за обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах. Сам Кейн эти данные отрицал.

Мура, который раньше работал в Wall Street Journal, а теперь является аналитиком CNN, законодатели, в свою очередь, раскритиковали за то, что он изменил свою позицию по поводу низких процентных ставок.

Однако советники Белого дома, замечает CNN, на это ясно дали понять: Трамп хочет выдвигать на руководящие посты в ФРС людей, разделяющих его экономические взгляды. Прежде американский лидер неоднократно критиковал ФРС и призывал председателя ее совета управляющих Джерома Пауэлла поддержать повышение ставки, напоминает телеканал.

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Иван Ткачёв, Анна Пустякова
Теги: Дональд Трамп, ФРС, фондовый рынок
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