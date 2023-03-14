Бизнес запустит платформу для конфиденциальных международных расчетов

РСПП разрабатывает цифровую платформу для организации трансграничных платежей. С ее помощью компании и финансовые организации смогут выстроить отношения в конфиденциальном режиме. Запуск пилота намечен на конец марта 2023 года

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ведет разработку цифровой платформы, которая позволит компаниям и финансовым организациям осуществлять трансграничные платежи в режиме конфиденциальности. Об этом РБК сообщил управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. По его словам, запуск прототипа платформы произойдет в конце марта и будет протестирован на группе почти из 30 организаций. Решение о дальнейшем масштабировании проекта планируется принять к середине лета 2023 года.

«Мы делаем сейчас платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, которая призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях», — отметил он.

Механизм работы платформы Лисицын описал следующим образом: «Корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. А финансовые организации, причем не только российские, — какие возможности по переводу могут предложить». Особенностью системы будет анонимность, необходимая для минимизации санкционных рисков. «Конфиденциальность будет обеспечиваться не только средствами информационной безопасности, но и за счет того, что в системе в режиме онлайн будет реализован принцип «никто не видит никого». Участникам платформы будет доступна только обобщенная информация», — говорит Лисицын.

Чтобы выстроить отношения по конкретному запросу бизнеса, оператор системы (РСПП) будет самостоятельно информировать о нем канал для осуществления расчетов (финансовую организацию или финтех-компанию). «В системе, естественно, будет обеспечиваться принцип приоритетной защиты канала: их [таких каналов] немного, и сужение их числа влечет негативные последствия для многих компаний. Поэтому по конкретному запросу информация для комплаенса корпорации будет сначала передаваться только каналу для осуществления расчетов», — отметил он. На платформе будет также реализована система оценки финансовой устойчивости присоединяющихся к ней организаций для снижения рисков недобросовестности.

Помимо прикладной пользы для компаний платформа позволит получить аналитическую базу для принятия решений о направлениях развития финансового рынка в будущем, надеются в РСПП. «Платформа даст эмпирическую основу для понимания того, какие валюты и направления являются приоритетными для нашей экономики. Причем только мягкими валютами в своем выборе бизнес ограничен не будет», — сказал Лисицын.

Необходимость в предлагаемом РСПП механизме существует давно, и бизнес уже не может ждать, пока возникнет официальная государственная система подобного плана, считает бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ, директор группы компаний «МКС» Максим Загорнов. «Чтобы эти механизмы заработали, необходимо решение или согласованная работа и банковской, и таможенной системы. Пока непонятно, каким образом все это будет осуществляться, какие договоренности у РСПП с нашими властями, структурами, которые контролируют перевод денег», — отметил он.

РБК направил запрос в ЦБ.

Какие валюты предпочитает бизнес

Бизнес активно высказывается по поводу того, что надо развивать систему корреспондентских отношений в мягких валютах, в РСПП видят такой запрос, отмечает Лисицын. Условием для этого является создание инфраструктуры и инструментария денежного рынка, хеджирующего риски расчетов в мягких валютах, прежде всего их высокой волатильности. Вместе с тем инфраструктура не создается просто потому, что определенная валюта нужна отдельной компании или даже нескольким компаниям: необходимо оценивать потребность экономики в целом, данные платежного баланса, объясняет он.

«В большинстве случаев при расчетах со странами — эмитентами мягких валют Россия является нетто-экспортером. Соответственно, целесообразнее использовать рубли», — констатирует Лисицын. В 2022 году внешнеторговый профицит России (по товарам) составил $332 млрд против $200 млрд годом ранее, сообщила 13 марта Федеральная таможенная служба.

Можно предположить, что цифровая платформа будет построена по принципу Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Информационные каналы будут конфиденциальны, а сама информация закрыта и доступна очень узкому кругу контрагентов. Тут главный вопрос санкционный, считает он. «Сам факт подключения к подобной цифровой платформе [в случае если оно не будет конфиденциальным] может быть превентивно использован как повод для введения санкций в отношении зарубежного контрагента, так как сами операции сложно будет отследить», — говорит он.

К концу 2022 года доля недружественных валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%, а доли рубля и юаня выросли до 34 и 16% соответственно, сообщал ЦБ. В расчетах за импорт доля недружественных валют снизилась до 46%, вклад юаня и рубля составил 23 и 27% соответственно. «Постоянный мониторинг баланса токсичных валют на рынке в разрезе экспортных и импортных операций российских компаний, осуществляемый Банком России, показывает, что наблюдается равномерный рост доли дружественных валют и валютный рынок в целом сбалансирован», — указал ЦБ в обзоре.

Расчеты в рублях тоже сопряжены с рядом сложностей, указывает Лисицын. «Встает вопрос волатильности рубля: а достаточно ли он у нас самих стабилен?» — рассуждает он. Кроме того, помимо обеспечения полноценного допуска дружественных иностранцев на отечественные рынки им тоже нужны определенные гарантии и инструментарий управления рисками, уверен Лисицын.

«Решением могут стать специальные фонды в мягких валютах, а также привязка корзины валют к драгоценным металлам. Сейчас этот вопрос прорабатывается через токенизацию золота и использование его в качестве расчетно-клирингового инструмента. Это, в частности, поможет управлять валютными рисками в периметре внешнеторговой деятельности российских компаний», — резюмирует Лисицын.

О том, что власти планируют отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют, РБК писал в ноябре 2022 года. В качестве альтернатив собеседники РБК называли корзину валют, золото и нефть.