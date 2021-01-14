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Экономика ,  
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Экономисты связали низкие цены на нефть с либерализацией в России

Низкие цены на нефть повышают вероятность экономической либерализации в России и более дружелюбной внешней политики с ее стороны, считают в Bank of America. Минфин России допускает, что пик потребления нефти в мире уже прошел
BRENT BR-2.21 $56,42 -0,05%
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Падение цен на нефть в 2020 году ставит Россию в те же исторические условия, которые в прошлом приводили к либерализации ее экономической политики и снижению геополитической активности, утверждается в представленном 13 января докладе исследовательского подразделения Bank of America «Лебединое озеро 2021 года» (есть у РБК).

Исторически экономическая политика Советского Союза и России и внешнеполитическая линия коррелировали с ценами на нефть, указывает банк. С 1970-х годов все эпизоды использования СССР/Россией военной силы происходили в периоды относительно высоких цен (война в Афганистане, операция по «принуждению к миру» Грузии, присоединение Крыма и украинский конфликт), а периоды относительно низких цен на нефть ассоциировались с такими событиями, как начало перестройки, либеральные реформы и приватизация начала 1990-х, и самое недавнее — попытка «перезагрузки» отношений России и США в 2009 году, утверждают авторы.

Это наблюдение может означать, что «вероятность негативных геополитических событий для России в 2021 году будет низкой», пишут эксперты.

Bank of America назвал плюсы для России в отношениях с США при Байдене
Экономика
Джо Байден

Идея, высказанная экономистами Bank of America, не нова, например, аналитики «Ренессанс Капитала» в 2016 году писали, что после обвала цен на нефть в 1985 году в некоторых странах-экспортерах (Мексика, СССР, Иран и Алжир) в 1988–1990 годах происходили демократические изменения. За падением нефтяных цен 2014–2015 годов может последовать «демократизация» политического режима России, допускали в инвестбанке.

Изобилие природных ресурсов снижает необходимость обеспечивать надлежащие стимулы бюрократии, что, в частности, снижает стремление главы владеющего этими ресурсами государства иметь свободные СМИ, писали в 2006 году экономисты РЭШ во главе с Сергеем Гуриевым. Центр исследований европейской политики (CEPS) в 2015 году утверждал, что «высокие уровни советских и российских нефтегазовых доходов ассоциируются с внешнеполитическим авантюризмом, тогда как при низких значениях нефтегазового экспорта Россия становится более готовой к сотрудничеству».

Средняя стоимость российской нефти в 2020 году составила $41,7 за баррель — минимум с 2004 года и на треть ниже, чем в 2019 году. Кроме того, России пришлось пойти на сокращение нефтедобычи (на 8,6% в 2020 году) в соответствии с условиями многосторонней сделки ОПЕК+. Из-за низкого поступления нефтегазовых доходов в бюджет Минфин в апреле—декабре продал около $12,6 млрд (947 млрд руб.) из своих валютных резервов.

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В декабре замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что пик потребления нефти в мире, возможно, уже пройден. Минфин после обвала нефтяных цен в 2014–2015 годы перенастроил свою бюджетную политику так, чтобы не зависеть от высоких цен на нефть. Долгосрочно федеральный бюджет России формируется, как если бы цена нефти составляла $40 за баррель (в ценах 2017 года). Общий уровень расходов бюджета формально перестал зависеть от нефтяных цен: излишки нефтегазовых доходов в период относительно высоких цен направляются в суверенный фонд, недостача в период низких цен компенсируется из ранее накопленных нефтегазовых сбережений. Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что Россия «не в полной мере, но все-таки начинает слезать с так называемой нефтегазовой иглы».

Автор
Иван Ткачёв
При участии
Антон Фейнберг
нефть либерализация демократия геополитика Bank of America
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