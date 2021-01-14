Экономисты связали низкие цены на нефть с либерализацией в России

Низкие цены на нефть повышают вероятность экономической либерализации в России и более дружелюбной внешней политики с ее стороны, считают в Bank of America. Минфин России допускает, что пик потребления нефти в мире уже прошел

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Падение цен на нефть в 2020 году ставит Россию в те же исторические условия, которые в прошлом приводили к либерализации ее экономической политики и снижению геополитической активности, утверждается в представленном 13 января докладе исследовательского подразделения Bank of America «Лебединое озеро 2021 года» (есть у РБК).

Исторически экономическая политика Советского Союза и России и внешнеполитическая линия коррелировали с ценами на нефть, указывает банк. С 1970-х годов все эпизоды использования СССР/Россией военной силы происходили в периоды относительно высоких цен (война в Афганистане, операция по «принуждению к миру» Грузии, присоединение Крыма и украинский конфликт), а периоды относительно низких цен на нефть ассоциировались с такими событиями, как начало перестройки, либеральные реформы и приватизация начала 1990-х, и самое недавнее — попытка «перезагрузки» отношений России и США в 2009 году, утверждают авторы.

Это наблюдение может означать, что «вероятность негативных геополитических событий для России в 2021 году будет низкой», пишут эксперты.

Идея, высказанная экономистами Bank of America, не нова, например, аналитики «Ренессанс Капитала» в 2016 году писали, что после обвала цен на нефть в 1985 году в некоторых странах-экспортерах (Мексика, СССР, Иран и Алжир) в 1988–1990 годах происходили демократические изменения. За падением нефтяных цен 2014–2015 годов может последовать «демократизация» политического режима России, допускали в инвестбанке.