Минфин США ужесточил правила инвестирования для иностранцев

Они касаются зарубежных вложений в проекты, доступ к которым может создать угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, речь идет о компаниях, которые владеют «чувствительными персональными данными»

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Минфин США на своем сайте представил новые правила инвестиций в американскую экономику для иностранцев. Новые нормы, согласно закону о контроле за иностранным капиталом, должны вступить в силу в феврале 2020 года.

Как пишет газета The Wall Street Journal, правила поясняют, в каких случаях вложения в американские структуры должен будет одобрить Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS).

К таким транзакциям могут относиться случаи, когда доля зарубежного государства в компании-инвесторе позволяет ему получить доступ к американскому бизнесу, работающему в сферах телекоммуникаций, энергетики или логистики, либо владеющему «чувствительными персональными данными» вроде информации о здоровье или геолокации. Кроме того, раскрытие информации от инвесторов также потребуется для некоторых сделок, связанных с критически важными технологиями (их точный список пока не определен).

В случае с некоторыми сделками проверки не будут обязательными для инвесторов из Великобритании, Австралии и Канады, так как у этих стран «надежные механизмы интеграции с США разведывательной и оборонной промышленной базы», отмечает WSJ. В Минфине добавили, что список стран может вырасти.