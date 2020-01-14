Минфин США ужесточил правила инвестирования для иностранцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 13 янв, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 13 янв, 12:18
Врачи в Томске спасли проглотившего 31 магнитный шарик ребенка Общество, 11:32 Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности Политика, 11:27 СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина Спорт, 11:15 Bitcoin SV подорожал на 116% за 10 дней Крипто, 11:11 Разрушенная атакой Ирана авиабаза в Ираке. Фоторепортаж Общество, 11:11  Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing Общество, 11:01 Лавров назвал самостоятельным решение «Аэрофлота» не летать в Иран ночью Политика, 11:01 Льготный маневр: как можно уменьшить бедность в России Мнение, 10:57 Как Instagram-лихорадка изменила поведение покупателей — Bloomberg Pro, 10:54 В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Общество, 10:51 Минфин США ужесточил правила инвестирования для иностранцев Экономика, 10:50 Роспотребнадзор назвал единственный надежный способ защиты от гриппа Общество, 10:48 АТОР назвала самые дорогие туры по России в 2019 году Общество, 10:35 Власти объяснили причины появления зеленого снега в Челябинске Общество, 10:24
Экономика ,  
0 

Минфин США ужесточил правила инвестирования для иностранцев

Они касаются зарубежных вложений в проекты, доступ к которым может создать угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, речь идет о компаниях, которые владеют «чувствительными персональными данными»
Фото: J. David Ake / AP

Минфин США на своем сайте представил новые правила инвестиций в американскую экономику для иностранцев. Новые нормы, согласно закону о контроле за иностранным капиталом, должны вступить в силу в феврале 2020 года.

Как пишет газета The Wall Street Journal, правила поясняют, в каких случаях вложения в американские структуры должен будет одобрить Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS).

WSJ узнала о разрешении США на продажу доли связанного с Фридманом фонда
Бизнес

К таким транзакциям могут относиться случаи, когда доля зарубежного государства в компании-инвесторе позволяет ему получить доступ к американскому бизнесу, работающему в сферах телекоммуникаций, энергетики или логистики, либо владеющему «чувствительными персональными данными» вроде информации о здоровье или геолокации. Кроме того, раскрытие информации от инвесторов также потребуется для некоторых сделок, связанных с критически важными технологиями (их точный список пока не определен).

В случае с некоторыми сделками проверки не будут обязательными для инвесторов из Великобритании, Австралии и Канады, так как у этих стран «надежные механизмы интеграции с США разведывательной и оборонной промышленной базы», отмечает WSJ. В Минфине добавили, что список стран может вырасти.

Газета уточняет, что новые правила стали результатом волнений законодателей из-за покупок американских компаний в интересах Китая (Вашингтон, в частности, обвиняет в шпионаже китайскую Huawei). CFIUS также получил полномочия проверять сделки с недвижимостью, включая здания, расположенные рядом с военными базами США.

Morgan Stanley продаст не доставшегося «Роснефти» трейдера за $1,5 млрд
Бизнес

В декабре 2014 года CFIUS отказал «Роснефти» в покупке нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley, который впоследствии был продан за $1–1,5 млрд. Это был последний по состоянию на январь 2020 года случай, когда Комитет рассматривал сделку российской госкомпании.

Кроме того, в 2019 году по требованию CFIUS фонд Pamplona Capital Management, один из инвесторов которого — владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, был вынужден продать свою долю в американской компании Cofense, занимающейся кибербезопасностью. По данным WSJ, Комитет настаивал на сделке, чтобы лишить иностранных инвесторов Pamplona возможности влиять на Cofense и получать доступ к собранным ею данным.

Автор: Артём Губенко
Теги: США, инвесторы, Минфин
Материалы по теме
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Бизнес
Morgan Stanley заявил о возможном срыве сделки с «Роснефтью»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter