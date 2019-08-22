WSJ узнала о разрешении США на продажу доли связанного с Фридманом фонда

WSJ узнала о разрешении США на продажу доли связанного с Фридманом фонда

Власти США грозили связанному с Фридманом фонду штрафом, если он не продаст долю в компании Cofense, занимающейся кибербезопаностью. Сделку разрешили, однако фонд получит средства только при продаже акций в будущем, выяснила WSJ

Михаил Фридман (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США разрешил BlackRock Inc. приобрести долю в компании Cofense у фонда Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основой владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, в Cfius выдали разрешение на сделку в понедельник, 19 августа. Фонду разрешили сохранить финансовый интерес в компании — он получит деньги в случае продажи акций в будущем, сообщает издание.

Сofense занимается кибербезопасностью, в прошлом году комитет обязал Pamplona продать долю в компании, инвестфонд должен был найти покупателя до 19 июля, в противном случае ему грозил штраф. WSJ писала, что за каждый день после этого дедлайна с фонда могут взыскать по $10 тыс.

Источники издания утверждают, что цель сделки- лишить иностранных инвесторов фонда возможности влиять на Cofense и получать доступ к данным, собранным компанией.